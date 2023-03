﻿Intersport Knudsen: Neustart im Citti-Park

Kiel. Rund acht Wochen Arbeitszeit, Investitionen von mehr als 600 000 Euro: Der Kieler Sportartikel-Händler Intersport Knudsen hat seiner Filiale im Citti-Park Kiel einen Komplettumbau spendiert.

Die Kernelemente auf den insgesamt 1800 Quadratmetern sind mehr Platz, bessere Übersichtlichkeit, emotionalere Präsentation und eine deutliche Aufwertung vor allem des Outdoor-Bereiches – einschließlich eigener Wanderschuh-Teststrecke. Weitere Schwerpunkte sind Running, Sportstyle, Fitness und Training sowie Bade- und Strandmode. Der Bereich Fußball hingegen findet künftig unter dem Namen 11Teamsports Platz in einem Shop direkt gegenüber, der am 20. April eröffnet werden soll. „In dem neu gestalteten Geschäft wollen wir natürlich mit einem Wow-Effekt überraschen“, sagt Knud Hansen, Geschäftsführer von Intersport Knudsen.

Intersport Knudsen Kiel: Sortiment mit vielen regionalen Marken

Das Sortiment des Kieler Händlers umfasst neben der Auswahl an namhaften Sportmarken auch regionale Anbieter wie etwa „Salzhaut Hamburg“ im Sportstyle-Bereich. Neu im Sortiment sind unter anderem die Marken Athlecia Sportswear und New Balance für Textilien. Erheblich investiert wurde auch in die Technik. So lässt sich unter anderem über digitale Wanddisplays prüfen, ob bestimmte Produkte im Online-Sortiment des Intersportverbundes verfügbar sind.

Neben dem Standort im Kieler Citti-Park ist Intersport Knudsen (aktuell rund 135 Beschäftigte) auch in Neumünster und Hamburg vertreten. Dort wird das Unternehmen in der Hafencity im Frühjahr kommenden Jahres mit einer Millioneninvestition einen zweiten Standort eröffnen. Trotz harten Wettbewerbs sieht Hansen die Zukunft im Sportartikelhandel sehr zuversichtlich: „Sport ist ein Wachstumsmarkt.“ Das Online-Geschäft bewertet Hansen inzwischen nicht mehr als Gegner des stationären Handels: „Erfolgreich sein kann nur, wer beides bietet.“