﻿Island-Überraschung und Kiel-Connections im Nordatlantik

Reykjavík. Góðan daginn aus Island! Normalerweise kennen Sie mich als Handballreporterin dieser Zeitung. Nun hat es mich für einige Wochen im Rahmen eines internationalen Journalistenprogramms in den Nordatlantik verschlagen.

Ich tausche bis Mitte Mai den Kieler Frühling gegen arktischen Spätwinter, die Wunderino- gegen die Origo-Arena von Meister Valur Reykjavík und begebe mich zwischen Gletschern und heißen Quellen auf die Suche nach Verbindungen zwischen Norddeutschland und dieser Vulkaninsel (Hinweise sind herzlich willkommen!).

Klingt abwegig? Dachte ich zuerst auch. Bis mir schon bei der Wohnungssuche ein Zufall in die Hände spielte, dessen Wert ich erst richtig begriff, als ich in diversen Facebook-Gruppen das Schachern um Stockbett-Plätze in scheunenähnlichen Unterkünften zu Mondpreisen mitbekam. Wenn ein Mietmarkt absolut verrückt ist, dann wohl der in Reykjavík, wo die meisten das Haus besitzen, in dem sie leben.

Dementsprechend dankbar bin ich nun der Isländerin, die einst nach ihrem Studium in Kiel blieb und mir nun ihr Reykjavíker Heim in zentraler Lage und mit Meerblick vermietet. Die Kolleginnen und Kollegen in meiner Gastredaktion beim Morgunblaðið waren in ihrer Begeisterung über mein Wohnglück jedenfalls auch nicht durch die Tatsache zu bremsen, dass es sich um eine zum Tiny House umgebaute ehemalige Garage und keine der umliegenden Villen (ich würde keinesfalls tauschen wollen!) handelt.

Wo Handball-Bundestrainer Gislason einfach Alfred ist

Anders als in der übrigen Welt muss ich hier auch niemandem erklären, wo genau Kiel liegt. Auf das Stichwort „Handball“ folgt stets ein wissendes Nicken und der Name „Alfred.“ Den früheren Erfolgscoach des THW Kiel und aktuellen Bundestrainer Gislason kennt hier jeder. In einem Land mit einer Bevölkerung von knapp 375 000 Menschen heißt das: persönlich.

Gislason hatte in seiner trockenen Art übrigens genau einen Island-Tipp für mich parat: „In Reykjavík kommt der Regen meist von der Seite. Das kennt man in Kiel höchstens manchmal ein bisschen ...“ Sollte wohl heißen: Pack bloß eine ordentliche Regenjacke ein! Habe ich gemacht und in den ersten Tagen Dank strahlendem Sonnenschein nicht einmal gebraucht. Island, so mein erster Eindruck, ist wohl immer für eine Überraschung gut.