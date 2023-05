﻿Für Fahrradbox in der Jahnstraße in Kiel: Auto-Parkplätze fallen weg

Kiel. Fahrradstellplätze statt Pkw-Plätze: In der Jahnstraße in Kiel fallen drei Parkplätze für Autos weg, dafür wird eine Fahrradbox für Lastenfahrräder gebaut und eine weitere Abstellfläche für Fahrräder geschaffen.

In einem Pilot-Versuch errichtet die Stadt an mehreren Standorten in Kiel Abstellboxen für Lastenfahrräder. Ähnlich wie ein Tiefgaragen-Platz für Pkw kann die Stellfläche gemietet werden. 90 Euro kostet die Nutzung im Jahr. Eine erste Lastenfahrrad-Box steht bereits am Jungfernstieg. Eine zweite ist am Dienstag vor der Hausnummer 42 aufgestellt worden, die zusätzlich durch einen Lastenradbügel ergänzt wird.

Stadt erfüllt Wunsch des Ortsbeirats nach mehr Fahrrad-Parkplätzen

Eine weitere Lastenrad-Doppelbox wurde in der Jahnstraße aufgestellt. Auch neben dieser Box werden Lastenrad- und Fahrradbügel installiert. An diesem Standort entsteht insgesamt Platz für vier Lastenräder und sechs Fahrräder. Dafür fallen drei Pkw-Parkplätze weg. Auskünfte über das Angebot und die Vermietung der Stellplätze erteilt das Tiefbauamt unter der Telefonnummer 0431/901-4572.

Mit der Einrichtung von zusätzlichen Fahrradplätzen erfüllt die Stadt den Wunsch des Ortsbeirats Schreventeich. Das Gremium hatte sich in seiner letzten Sitzung für mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und insbesondere für Lastenfahrräder eingesetzt.

