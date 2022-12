﻿Jahresrückblick 2022 als Quiz: Mitraten und eine Reise mit der Color Line gewinnen

Sie können mitreden, was 2022 in Schleswig-Holstein passiert ist? Dann testen Sie Ihr Wissen in unserem großen Jahresrückblick-Quiz! In Zusammenarbeit mit der Color Line verlosen wir unter anderem eine Reise nach Oslo für zwei Personen. Mitmachen lohnt sich also.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket