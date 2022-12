Dänischenhagen-Prozess, Teelichtofen und Carsten Köthes letzte Stunden mit seiner Frau: Das hat KN-Leser 2022 am meisten interessiert

Zahlreiche Ereignisse haben das Jahr 2022 in Kiel und Schleswig-Holstein geprägt. Von einem Urteil in einem Mordprozess über die Kieler Woche und die Sperrung der Holtenauer Hochbrücken: Wir zeigen Ihnen hier unsere meistgelesenen Artikel des Jahres.

Zahlreiche Ereignisse haben das Jahr 2022 in Kiel und Schleswig-Holstein geprägt. Von einem Urteil in einem Mordprozess über die Kieler Woche und die Sperrung der Holtenauer Hochbrücken: Wir zeigen Ihnen hier unsere meistgelesenen Artikel des Jahres – mit einigen Überraschungen.

Kiel. Was hat die Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten im Jahr 2022 bewegt? In diesem Artikel haben wir die zehn spannendsten Themen für Sie zusammengefasst.

Platz 10: Gesundheitsgefährdende Mängel: Küche im Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen geschlossen

Im Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen kann derzeit nicht gegessen werden. Das Gesundheitsamt hat die Küche geschlossen. © Quelle: Sylvana Lublow

Ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft musste das Hotel „Dreiklang“ in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg seinen Restaurantbetrieb einstellen – Kontrolleure von Stadt und Landkreis hatten so gravierende Mängel in der Küche entdeckt, dass sie um die Gesundheit der Gäste fürchteten. Der Hotelier spricht von „Irrsinn“ und wehrt sich vor Gericht. Mehr dazu hier.

Platz 9: Warum Hartmut F. wegen dreifachen Mordes lebenslang in Haft muss

Hartmut F. wurde in Kiel verurteilt: Der Westenseer Zahnarzt muss lebenslang in Haft, weil er in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen ermordet hat. © Quelle: Uwe Paesler

Im Dänischenhagen-Prozess wurde das Urteil gesprochen: Hartmut F. muss wegen dreifachen Mordes lebenslang in Haft. Der Richter ist auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefolgt. Wie das Urteil begründet wird, lesen Sie hier.

Platz 8: Kieler Woche 2022

Klassisches Feuerwerk, Drohnen und Lasershow: Das Abschlussfeuerwerk der Kieler Woche 2022 über der Kieler Förde markiert das Ende der Fest- und Sportwoch. © Quelle: Frank Peter

Von der Eröffnung über Konzerte und Segelwettbewerbe bis hin zu Windjammerparade und Feuerwerk: Wir waren für Sie live dabei. Auch das Feuerwerk, ein Höhepunkt der Kieler Woche 2022, können Sie hier nachschauen.

7: So lebt ein Kieler Energiesparfuchs

Danny Schroeder hält seine Wohnung mit einem Teelichtofen warm. Auch beim Stromsparen ist er ganz vorne dabei. © Quelle: Frank Peter

Danny Schroeders letzte Heizrechnung betrug null Euro. Er wärmt seine Wohnung in Kiel nur mit einem Teelichtofen. Beim Stromsparen ist er so weit vorne, dass sein Anbieter von einem Ablesefehler ausging. Wie schafft er es, so viel Energie zu sparen – und was treibt ihn an? Alle Antworten gibt es in diesem Artikel. Ein Anschauungsbeispiel der Feuerwehr Bad Segeberg zeigt jedoch, wie gefährlich Teelichtöfen und andere alternative Heizmethoden sein können – mehr zu den Gefahren lesen Sie hier.

Platz 6: Easyjet lässt Fußballerinnen stehen

Die Fußball-Damenmannschaft des MTV Dänischenhagen in der leeren Halle des Flughafens Hamburg. Ihr geplanter Flug nach London fiel ersatzlos aus. © Quelle: Jörg Wolter/hfr

Verlorenes Gepäck, lange Wartezeiten, abgesagte Flüge: Das Chaos an den Flughäfen hat sich zu Beginn der Sommerferien diesen Jahres verschärft. Für die Fußball-Damen aus Dänischenhagen endete eine Reise noch vor dem Start am Flughafen Hamburg. Ein Traum wandelte sich für sie mitten in der Nacht in eine Enttäuschung. Mehr zur Situation am Flughafen lesen Sie in diesem Artikel.

Platz 5: Junge Vermisste gefunden, doch andere bleiben verschollen

Die Polizei suchte mit Tauchern das Ufer des Nehmser Sees im Juni 2020 ab. Die Leiche des vermissten Baris Karabulut war nicht gefunden worden. © Quelle: Nadine Materne

Mehrere Segeberger werden seit Jahren vermisst. In manchen Fällen schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht aus, fand sogar Blutspuren. Es wurden auch Belohnungen ausgesetzt. In einem Fall meldete die Polizei in diesem Juli eine überraschende Wendung. Mehr lesen Sie hier.

Platz 4: Bundespolizei beschattet Russlands neues U-Boot „Magadan“

Das Einsatzschiff „Eschwege“ der Bundespolizei verfolgt das neue russische U-Boot „Magadan“ bei der Passage des Fehmarnbelts. © Quelle: Frank Behling

Die Kräfte der Bundespolizei aus Neustadt hatten im August viel Arbeit. Ein halbes Dutzend russischer Kriegsschiffe passierte die Seewege von Rügen bis zur Kieler Bucht – darunter auch das modernste Diesel-U-Boot der russischen Marine auf erster Fahrt. Mehr dazu in diesem Artikel.

Platz 3: Holtenauer Hochbrücken nach Kollision gesperrt

Die ersten Fußgänger und Radfahrer sind wieder auf den Holtenauer Hochbrücken unterwegs. Polizei und Feuerwehr dürfen die Brücke auch befahren. © Quelle: Frank Behling

Nach der Kollision eines mit einem Kran beladenen Frachters mit den Holtenauer Hochbrücken in Kiel wurden die Bauwerke am 30. November für den Verkehr gesperrt. Nur Fußgänger und Radfahrer druften sie zunächst nutzen. Erst nach Weihnachten war die Prinz-Heinrich-Brücke wieder 24/7 für den Verkehr geöffnet. Die zweite Brücke bleibt voraussichtlich bis zur Kieler Woche 2023 komplett gesperrt. Wir haben die Situation live verfolgt.

Platz 2: Radio-Moderator Carsten Köthe erzählt über die letzten Stunden mit seiner Frau Miriam

Miriam Köthe hatte Brustkrebs und ihre Erkrankung schon vor Jahren öffentlich gemacht. Ihr Mann Carsten Köthe begleitete sie von Sylt nach Kiel. © Quelle: Imke Schröder

Unheilbar Erkrankte finden auf der Palliativstation am Kieler UKSH einen besonderen Ort abseits des Kliniktrubels. Dort werden sie nicht nur medizinisch und pflegerisch versorgt, sondern auch menschlich unterstützt. Radiomoderator Carsten Köthe hat dies in den letzten Stunden mit seiner Frau Miriam erlebt. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Platz 1: Liveticker zum Krieg in der Ukraine

Eine Fahne der Ukraine. © Quelle: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Mit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat der Angriffskrieg Russlands begonnen. Zehntausende Menschen haben ihr Leben verloren, Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind seitdem geflohen. Der Krieg hat die politische und wirtschaftliche Weltordnung aufgerüttelt, unter anderem ist auch die Energiekrise eine Folge des Kriegs. Alle aktuellen Entwicklungen begleiten wir seit Kriegsbeginn in einem Liveticker – der meistgelesene Artikel in diesem Jahr auf der Webseite der Kieler Nachrichten.