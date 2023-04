Einsatz in der Hofholzallee

Großeinsatz in Mettenhof: In der Hofholzallee stand am Donnerstagmorgen ein Elektroauto im Carport in Flammen. Die Feuerwehr setzte erstmals ein neuartiges Löschmittel für diesen Brand ein. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren vor Ort.