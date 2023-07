Jan Leutert ist zum neuen Ortsbeiratsvorsitzenden in Steenbek-Projensdorf gewählt worden. Vertreter der CDU im Ortsbeirat beschwerten sich über das Ergebnis der geheimen Abstimmung: Als Gewinner der Kommunalwahl hätte ihnen der Vorsitz zugestanden.

Kiel. Anders als in vielen der anderen konstituierenden Ortsbeiratssitzungen gab es bei den Wahlen in Steenbek-Projensdorf mehr als einen Kandidaten. Und tatsächlich gewann auch nicht, wie sonst oft üblich, der Kandidat der Partei mit den meisten Wählerstimmen – was in diesem Fall Paul-Timo Glindhaus von der CDU gewesen wäre. Stattdessen wurde der Bald-Grünen-Kandidat Jan Leutert zum neuen Ortsbeiratsvorsitzenden gewählt. Bei der geheimen Abstimmung fielen vier Stimmen auf ihn, die übrigen drei Stimmen bekam Glindhaus.