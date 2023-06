﻿ So lief das Konzert von Jazzer Pierre Bertrand und Band

Pierre Bertrand ist ein Jazz-Musiker mit weit offenem Geist. Der virtuose Komponist, Saxofonist und Flötist und sein famoses Quintett spürten in seinem Projekt „Colors” der besonderen Verbindung zwischen der Welt der Farben und der Musik nach. Die Publikumsreaktionen darauf waren außergewöhnlich.

Kiel. Die Gemeinsamkeiten sind augenscheinlich. „Sie liegen vor einem”, sagt der Musiker Pierre Bertrand im Gespräch in der Pause des Konzerts in der sehr gut besuchten Hansa 48, wo er auf Einladung des Centre Culturel Kiel gastierte. Gemeint sind die Parallelen zwischen Malerei und Musik. In beiden Kunstformen spricht man von Kompositionen, gibt es Töne, auch das Prinzip der Chromatik etwa kennen beide. Inspiriert vom Künstler Jean-Antoine Hierro und seinem Konzept der Reihe „Hidden Words” schuf der Jazz-Komponist, Saxofonist, Flötist und Bandleader Bertrand mit seinem famosen Jazz-Quintett das ungewöhnliche Musikprojekt „Colors”. Ein Strudel aus wirbelnden Farben ziert das Cover des gleichnamigen Albums. In der Hansa 48 wirft ein Beamer wechselnde Bildmotive an die Wand in der Kneipe. Auf der Bühne ist dafür wirklich kein Platz mehr. Zwischen Drums und Klavier quetschen sich fünf gut gelaunte Musiker und versetzen aus dem Stand das Publikum in Entzücken.