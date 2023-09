﻿Warum sind gestresste Lehrer schlecht für das Lernklima, Prof. Jennings?

Kiel. Wie es sich auf das Lernvermögen von Kindern auswirkt, wenn ihre Lehrkräfte gestresst sind, erforscht die Pädagogikprofessorin Patricia Jennings von der University of Virginia. Die 68-Jährige war diese Woche zu Gast bei der Tagung der Fachgruppe Pädagogische Psychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Kiel. Rund 400 Wissenschaftler trafen sich am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) und an der Christian-Albrechts-Universität unter dem Motto „Lehren und Lernen in einer Welt im Wandel“.

Sie befassen sich wissenschaftlich mit Klassenraumatmosphäre. Wenn eine Lehrkraft gestresst ist, welche Folgen hat das für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern?

Patricia Jennings: Unser Gehirn funktioniert bei einem hohen Stresslevel nicht wie sonst, sondern geht in einen Überlebensmechanismus über. Wenn ich als Lehrer das Gefühl habe, nicht genug Zeit zu haben, um durch meinen Stoff für die Stunde zu kommen, und ein Schüler in seiner Tasche kramt, statt mir zuzuhören, dann weise ich ihn womöglich in der Stresssituation zu harsch zurecht. Für das Kind entsteht dadurch das Gefühl, dass die Lehrkraft nicht fair zu ihm ist. Folglich geht es entweder in Verteidigungshaltung, was den Konflikt verschärfen kann, oder es zieht sich zurück und macht dicht. Die Mitschüler beobachten das und fühlen mit, sodass plötzlich viele unangenehme Emotionen im Raum stehen. Die Gehirne von allen schalten dann in den Stress-Reaktionsmodus um. Wenn ich lernen will, brauche ich aber den präfrontalen Cortex des Gehirns. Ich muss mich fokussieren. Wenn ich mich nicht sicher fühle, ist das schwer.

Werden Lehrkräfte in der Ausbildung zu wenig auf diese Situationen vorbereitet?

Auf jeden Fall. Ich habe lange in der Lehrerausbildung gearbeitet. Immer wieder habe ich gesehen, wie ein hohes Stresslevel dazu geführt hat, dass die Lehrkräfte das Verhalten ihrer Schüler missinterpretiert haben und überreagiert haben. Das Phänomen wollte ich wissenschaftlich ergründen. Natürlich machen Lehrkräfte das nicht bewusst, aber sie stören so im Grunde ihren eigenen Unterricht. Wenn ich sie darauf ansprach, fühlten sie sich oft persönlich angegriffen. Wenn sie verstehen, dass ihre Reaktion normales menschliches Verhalten in einer Stresssituation ist und es nicht an ihnen liegt, kann man durch mehr Achtsamkeit proaktiv entgegensteuern.

Das muss man wahrscheinlich trainieren?

Ja, das ist eine Fähigkeit für Fortgeschrittene. Lehrer zu sein, ist unglaublich emotional fordernd. Sie haben all diese kleinen Personen in einem Raum sitzen, und niemand kann ihn einfach verlassen. Sie müssen gleichzeitig im Blick haben, was alle machen und daran denken, was sie ihnen beibringen wollen. Deshalb müssen sie Selbstreflexion erst lernen und an Körpersignalen wie einem angespannten Nacken oder Kiefer erkennen, wann ihr Stresslevel steigt. Dann kann etwa langsameres Atmen helfen, um herunterzukommen und sich einen Moment von Zeit zu verschaffen.

Es geht also um Atemtechniken?

Nicht nur, aber es hilft in Stressmomenten, sich auf die eigene Atmung zu konzentrieren oder sich das eigene Gewicht auf den Füßen am Boden bewusst zu machen, um sich präsent zu fühlen. Eine langsame Atmung beeinflusst das Nervensystem und aktiviert den Vagusnerv. Das hilft, sich in einen ruhigeren Zustand zu versetzen.

Sie haben in New York getestet, was mehr Achtsamkeit im Klassenzimmer bewirken kann. Welche Erkenntnisse hat das gebracht?

Wir haben eine Studie in den von Armut geprägten Stadtteilen New Yorks – in der Bronx und Upper Manhattan – mit 224 Grundschullehrkräften durchgeführt. Dort leben Kinder, die Unterstützung in der Schule besonders nötig haben, weil viele zu Hause wenig davon erfahren. Wir haben nach einem Zufallsprinzip die Hälfte der Lehrkräfte in Achtsamkeit geschult und die andere Hälfte nicht. Wir haben vorher und nachher Daten über das Lern-Engagement und die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern erhoben.

In den Klassen, deren Lehrkräfte das Care-Programm absolviert hatten, war die emotionale Unterstützung signifikant höher. Sie waren sensibler für die Bedürfnisse der Kinder und fühlten sich weniger belastet. Auch die Schüler waren produktiver, stärker motiviert, und ihre Lesekompetenz verbesserte sich. Wir wollen die Effekte nun in anderen sozialen Kontexten erforschen wie in kleineren Städten auf dem Land.

Lehrkräfte haben ein hohes Risiko für Burnout. Können solche Techniken helfen, das zu vermindern?

Es reicht natürlich nicht zu sagen: Bringt den Lehrkräften mehr Achtsamkeit bei. Diese Techniken helfen gegen Stressoren, die sie Tag für Tag in ihren Klassen erleben. Aber es gibt auch viele andere Stressoren, über die sie weniger Kontrolle haben, die aus dem Schulsystem heraus kommen wie zu wenig Zeit für all ihre Aufgaben. In den USA wird der Lehrerberuf obendrein nicht besonders gut bezahlt.

Anne Holbach

KN