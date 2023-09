Todestag der 22-Jährigen

Rund 150 Menschen haben am Todestag von Jina Mahsa Amini an einer Solidaritätsdemonstration in Kiel teilgenommen.

Rund 150 Menschen sind am Sonnabend in Kiel auf die Straße gegangen, um Jina Mahsa Amini zu gedenken. Die 22-Jährige starb am 16. September 2022 in Haft. Sie wurde von der sogenannten Sippenpolizei im Iran zu Tode geprügelt, da sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll.

