Auf der 15. Jobmesse Kiel in Kiel-Wittland bietet sich für viele potenzielle Bewerber die Möglichkeit, mit den unterschiedlichsten Unternehmen ins persönliche Gespräch zu kommen. Neben Berufsanfängern informierten sich auch einige gestandene Arbeitnehmer.

Job Messe bei Süverkrüp in Kiel: Gut besucht war die Messe bereits am Sonnabendvormittag, am Sonntag wird mit einem noch größeren Ansturm gerechnet.

Eröffnung am Sonnabend: So verlief der erste Tag der Jobmesse Kiel

Kiel. Mats Reese möchte später im Maschinenbau arbeiten. Darum ist er zielstrebig auf der Jobmesse unterwegs, um sich einen Überblick über seine Möglichkeiten zu verschaffen. „Mir ist es wichtig, handwerklich zu arbeiten, dass man am Ende auch sieht, was man gemacht hat“, erzählt der 16-Jährige. Sein Weg führte ihn daher zu Unternehmen wie ThyssenKrupp Marine Systems und Danfoss. Wie sind die Bewerbungsfristen? Wie sieht es mit Praktika aus? Antworten auf diese Fragen gab es im persönlichen Gespräch.

Wie Mats Reese sind am Sonnabend Bewerberinnen und Bewerber aller Altersgruppen zur Messe gekommen. Auf der Suche nach dem richtigen Job setzen sie auf den persönlichen Austausch. Über 110 Aussteller – Arbeitgeber, Hoch- und Berufsschulen, Angebote zur Weiterbildung – präsentierten sich seit Sonnabend um 10 Uhr auf der 15. Jobmesse Kiel in der Messehalle Mercedes-Benz Süverkrüp Automobile in Kiel-Wittland.

Auch für Jonas Arendt und Dennis Langer von ThyssenKrupp Marine Systems macht der persönliche Kontakt den Unterschied. „In der Coronazeit konnten wir kaum an Jobmessen teilnehmen. Sonst waren wir auch viel in Schulen unterwegs, um uns als potenzieller Arbeitgeber zu präsentieren, das ist in der Zeit alles weggefallen. Und die Erfahrung zeigt: der direkte Kontakt zu den Bewerbern zählt“, sagt Jonas Arendt. „Wir haben auf die Messe richtig hingefiebert“, ergänzt sein Kollege Dennis Langer.

Job Messe bei Süverkrüp in Kiel: Spannende Aufgaben warten bei TKMS auf künftige Bewerber und Bewerberinnen. © Quelle: Ulf Dahl

Bei der Eröffnung richteten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums Tobias von der Heide, Sales Managerin der Kieler Nachrichten, Svenja Nefen, und Gastgeberin und Geschäftsführerin der Süverkrüp Automobile, Anja Niemann, Grußworte an die Aussteller und Mitorganisatoren. Ulf Kämpfer sprach dabei die Probleme der heutigen Zeit an. Der Fachkräftemangel sei noch da, es seien aber neue Probleme wie die Wirtschaftskrise dazugekommen. „In diesen Zeiten ist es wichtig, wenigstens die Sicherheit eines Jobs oder einer Perspektive zu haben. Deswegen steht die Stadt Kiel zu dieser Messe, weil sie einfach wichtig ist“, erklärte Kämpfer in seiner Ansprache.

Neben vielen Berufsanfängern erkundeten auch einige gestandene Arbeitnehmer das Angebot. Messe-Veranstalter Michael Barlag betonte dabei das „vielfältige Angebot der Aussteller, das sich nicht nur an Berufsanfänger, sondern auch an erfahrene Arbeitnehmer und Quereinsteiger richtet.“ Die „Straße der Weiterbildung“ sei dabei auch eine tolle Gelegenheit für Menschen, die nicht unbedingt aktiv einen neuen Beruf suchen.

Darunter ist zum Beispiel der gelernte Informationselektroniker Stefan Lerg, der Ende dieses Jahres bei seinem alten Arbeitgeber Caterpillar aufhört. "Da ist diese Veranstaltung natürlich die ideale Gelegenheit, neue Firmen kennenzulernen." Einen großen Vorteil sieht er darin, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, um sich später bei einer Bewerbung auf das Gespräch beziehen zu können.

Siegfried Giza von der Firma Heitec im direkten Gespräch mit potenziellem Bewerber Stefan Lerg auf der Jobmesse bei Süverkrüp in Kiel © Quelle: Ulf Dahl

Auch Melanie Pirsing informierte sich nach einem möglichen Beruf. Sie ist mit ihrer Familie auf der Jobmesse. Die 16-Jährige macht im nächsten Jahr ihr Abitur und möchte gucken, welche Möglichkeiten sich ihr bieten. Über ein duales Studium denkt sie nach: „Bei der Berufswahl ist mir wichtig, dass das Arbeitsumfeld stimmt. Aber das Gehalt muss stimmen, damit ich davon leben kann.“

Am Sonntag, 6. November, hat die 15. Jobmesse Kiel bei Mercedes-Benz Süverkrüp Automobile (Daimlerstraße 1, 24109 Kiel-Wittland) von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Die KVG bietet einen kostenfreien Bus-Shuttle an, der stündlich zwischen dem Kieler Hauptbahnhof (Bussteig B2) und Mercedes-Benz Süverkrüp verkehrt.