﻿Jobmesse Kiel startet wieder durch

Die Jobmesse Kiel lädt am ersten Novemberwochenende zum Austausch zwischen Arbeitgebern und potenziellen Bewerbern ein. Nach zwei Jahren in abgespeckter Form ist die Messe in diesem Jahr wieder im vollen Umfang am Start.

Kiel. Die 15. Jobmesse Kiel startet am Wochenende mit über 110 verschiedenen Arbeitgebern im Autohaus Süverkrup in Kiel-Wittland. Die Messe richtet sich an Einsteiger wie Karriereinteressierte aller Generationen und Qualifikationen. Regionale Unternehmen wie etwa die Vater Gruppe, das Fotostudio Renard oder auch die KVG werden vor Ort sein.

An den zwei Messetagen, dem 5. und 6. November, haben die ausstellenden Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit, sich potenziellen Bewerbern als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Nachdem die Messe in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt etwas kleiner ausfiel, freut sich Martin Kylvåg, Projektleiter der Jobmesse Kiel, „mit über 110 Ausstellern ein sehr umfangreiches Angebot aus den verschiedensten Branchen präsentieren zu können. Der Bedarf der Unternehmen und Institutionen nach neuen Kolleginnen und Kollegen ist riesengroß – und das ist natürlich eine große Chance für alle Besucher.“

Jobmesse bietet Überblick über den lokalen Arbeitsmarkt

„Das Interessante an der Jobmesse ist, dass sich die Besucherinnen und Besucher in nur wenigen Stunden einen umfassenden Überblick vom lokalen Arbeitsmarkt machen können, wofür sie sonst teils tagelang im Internet suchen müssten“ so Kylvåg. Darüber hinaus erwarte die Gäste ein umfangreiches Karriereprogramm. Als weiteres Highlight ist eine „Straße der Weiterbildung“ angekündigt. Hier informieren diverse Anbieter über ihre Angebote, die auch für Menschen interessant sind, die gar nicht aktiv auf Jobsuche sind. Unter den Anbietern für Weiterbildungen finden sich Institutionen wie die Regionalen Berufsbildungszentren aus Kiel und Neumünster, sowie Unternehmen wie zum Beispiel Gosch & Schlüter.

