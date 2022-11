﻿Jugendkriminalität in Kiel: So sind die Stadtbereiche betroffen

Die Jugendkriminalität in der Stadt Kiel geht weiter zurück. Schwerpunkt bleibt zwar das Kieler Ostufer, doch auch hier sind die Zahlen rückläufig. Zudem landen immer weniger Fälle vor Gericht. Das liege an einer engeren Zusammenarbeit der Behörden, sagt Jugendamtsleiterin Marion Muerköster.

Kiel. Die Jugendkriminalität in der Landeshauptstadt bewegt sich auf einem historisch niedrigen Niveau: Im Jahr 2021 sind von 14- bis 21-jährigen Kielerinnen und Kielern 1317 Straftaten begangen worden. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Jugendkriminalität hervor. Im Jahr 2020 waren es 80 Straftaten mehr gewesen. Vor zehn Jahren lag die Zahl noch bei 2381. Der Trend dürfte stabil bleiben. „Beim Blick auf die Zahlen im laufenden Jahr mache ich mir auch keine Sorgen“, sagt Marion Muerköster, Leiterin des Kieler Jugendamtes, zur aktuellen Entwicklung.

Der Schwerpunkt der jugendlichen Kriminalität liegt nach wie vor auf dem Ostufer. Anders als in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) wird im Bericht zur Jugendkriminalität nicht der Tatort, sondern der Wohnort eines straffällig gewordenen Jugendlichen in der Statistik erfasst. Im Stadtteil Gaarden, dem übrigen Ostufer sowie in Mettenhof sind die Zahlen am höchsten. Aber: "Auch diese sind in Mettenhof und Gaarden gesunken. Das hat mich besonders gefreut", sagt Muerköster.

Kieler Jugendamtsleiterin: „Wir holen viele Jugendliche von der Straße“

Nach Ansicht der Jugendamtsleiterin sind die Gründe dafür vielschichtig. So sei man in der städtischen Jugendarbeit gut ausgestattet, habe verschiedene Bewegungsprojekte für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen sowie generell einen engen Draht zu den Einrichtungen, zum Beispiel zum Jugendtreff „Kick“ in der Räucherei. „Wir holen viele Jugendliche von der Straße“, sagt die Jugendamtsleiterin.

Ebenso vielfältig seien die Gründe, warum Kinder und Jugendliche strafrechtlich auffällig werden. „Die typische schiefe Bahn gibt es nicht“, bilanziert Muerköster. Die im städtischen Vergleich höheren Zahlen im Stadtteil Gaarden führt sie auf die Wohnraumverdichtung und das „insgesamt rauere soziale Klima“ zurück. Auch Erwachsene, die sich nicht unbedingt vorbildhaft verhielten, spielten eine Rolle.

Wo man einen Bedarf für mehr Jugendhilfe sehe, werde versucht, die Angebote auszuweiten. So ist die Jugendkriminalitätsdichte im vergangenen Jahr im nördlichen Kiel sowie im Stadtzentrum gestiegen. Deshalb sind die Zeiten der Jugendkulturwerkstatt in Suchsdorf ausgeweitet worden. "Wir versuchen, dort stärker ins Gespräch zu kommen", sagt Muerköster.

Die Jugendkriminalität sei immer wieder Schwankungen unterworfen. Eine kleine Clique, die weitere Kinder und Jugendliche zu Straftaten anstifte, könne in einem Jahr in einem Stadtbereich zu einem negativen Ausreißer führen. Muerköster ist dabei wichtig zu betonen, dass die deutliche Mehrheit nur einmal strafrechtlich in Erscheinung tritt. 64 Prozent der jungen Menschen tauchen in der Statistik mit einer Straftat auf. 28 Prozent begingen im Jahr 2021 zwei bis fünf Straftaten.

Jugendkriminalität in Kiel: Weniger Fälle von sexuellem Missbrauch

Schwere Delikte wie Raub, gefährliche Körperverletzung oder Drogenhandel haben abgenommen. Und auch der sexuelle Missbrauch von Kindern sank von 17 Straftaten im Jahr 2020 auf 4. „Da sich diese Fälle auf die Opfer besonders belastend oder sogar traumatisierend auswirken, ist das besonders erfreulich“, sagt Muerköster.

Für Bürgermeisterin Renate Treutel ist die Gesamtentwicklung bei der Jugendkriminalität in Kiel ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren: „Nach meiner Einschätzung ist der Rückgang der Straftaten ein Ergebnis der guten Kooperation zwischen Jugendlichen, Eltern, den pädagogischen Jugendangeboten in Schule und Freizeit, ebenso wie von Vereinen und Verbänden sowie zwischen Polizei und dem Jugendamt.“

Letzteres belegen auch die Zahlen aus dem aktuellen Bericht. So kommen immer weniger Fälle vor Gericht. Die Zahl der Anklagen gegen 14- bis 21-Jährige sank 2021 auf 321 – und damit um 26,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der sogenannten Diversionsverfahren um 22,8 Prozent auf 447 Fälle.

Kriminelle Jugendliche landen in Kiel seltener vor Gericht

„Das Diversionsverfahren kann nur bei jugendlichen Ersttätern angewendet werden – und auch nur bei begangenen Straftaten, die im Strafgesetzbuch nicht als Verbrechen eingestuft sind. Zudem muss der Täter oder die Täterin die Tat gestanden haben“, erklärt Eva Rechtien, Sprecherin der Kieler Polizeidirektion.

Ein Vorteil des Diversionsverfahrens sei, dass die Strafe – zum Beispiel Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung – auf dem Fuße folge, und die Kinder oder Jugendlichen nicht auf ein Gerichtsverfahren warten müssten. Ob in einem Fall ein Diversionsverfahren infrage kommt, klären Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt. Die deutlich engere Zusammenarbeit sowie eine frühere Einbindung des Sachbereichs Jugendhilfe im Strafverfahren habe zum Anstieg an Diversionen geführt, sagt Jugendamtsleiterin Muerköster.