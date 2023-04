﻿Kieler Jugendtreff bekommt neues Zuhause im Pulvermagazin

Die Kinder und Jugendlichen in Pries-Friedrichsort haben seit fünf Jahren kein richtiges Zuhause mehr – seitdem fehlt ihnen ein Jugendtreff. Nun hat die Stadt Kiel eine neue Unterkunft für sie gefunden.

Kiel. Mit den Planungen für den Neubau der Kita Buschblick im Jahr 2018 musste der Jugendtreff ausziehen. Denn man hatte sich auch für eine räumliche Trennung der beiden Einrichtungen in Pries-Friedrichsort entschieden. Hätte man damals allerdings gewusst, wie schwer es ist, ein neues geeignetes Gebäude im oder nahe zum Ortskern zu finden, hätte man es sich vermutlich noch mal überlegt.

Denn fünf Jahre sind seitdem verstrichen. Zum Teil versuchte die Stadt, im Jugendcafé Urban oder mit dem umgebauten Doppeldecker-Bus in Form von mobiler Jugendarbeit die Lücke zu füllen. Das soll bald vorbei sein: Das ehemalige denkmalgeschützte Pulvermagazin von 1918 in der Falckensteiner Straße 27 soll der neue Jugendtreff werden.

Pulvermagazin schon länger Favorit für Jugendtreff im Kieler Norden

Das Haus, das im Besitz der Stadt Kiel ist, gilt schon länger als Favorit für den neuen Jugendtreff. Doch die Situation ist kompliziert. Das Gebäude ist in keinem guten Zustand, das Gelände vermüllt und der einstige Mieter campiert inzwischen in einem Wohnwagen auf dem Gelände.

Doch die Immobilienwirtschaft wollte nicht mehr bis zur endgültigen Klärung der Situation warten. „Wir haben schon mal mit den Planungen begonnen, um die Realisierung vorzubereiten“, sagt Architekt und Mitarbeiter Stefan Saleh.

In dem ehemaligen Pulvermagazin, das unter Denkmalschutz steht, soll 2025 nach der Sanierung der Jugendtreff einziehen. © Quelle: Stadt Kiel

Die Bestandsaufnahme des Pulvermagazins ist bereits abgeschlossen, „obwohl es von dem Objekt keine Zeichnungen gab“, so Saleh. Nun stecke man in der Planungsphase. Vorgespräche mit der Denkmalpflege seien bereits geführt. Man stimme sich eng ab, so die Immobilienwirtschaft. Denn Fassade und Kubatur – als Gestalt und Form des Baukörpers – stehen unter Schutz. „Innen haben wir mehr Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt Saleh.

Im Februar 2024 soll die Sanierung des Kieler Pulvermagazins beginnen

Voraussichtlicher Beginn der 1,7 Millionen teuren Baumaßnahme ist der Februar 2024. Energetisch soll es dann auf den neusten Stand gebracht werden. Die alten Wände sind 50 Zentimeter dick. „Das ist noch massives Ziegelmauerwerk“, weiß Saleh.

Kampfmittel liegen auch nicht mehr dort. Ein Gutachten auf Bodenschadstoffe ist bereits beauftragt. So hofft Saleh, das 260 Quadratmeter große Pulvermagazin im Herbst 2025 übergeben zu können. „Im öffentlichen Bau müssen wir immer wieder mit Behinderungen rechnen, die wir nicht vorhersehen können.“

Bleibt also genug Zeit, um an den Konzepten für den neuen Treff zu arbeiten. Die Kinder und Jugendlichen haben bei der Nutzung ein Wörtchen mitzureden. „Die waren begeistert, weil es so eine große Fläche ist, und haben schon fleißig rumgeplant“, sagt Henning Orth vom Amt für Kinder und Jugendeinrichtungen.

So wünschen sie sich einen großen Aufenthaltsraum mit offener Küche, weil sich dort am meisten abspiele, und einen Bewegungsraum. Außerdem möchten sie gerne wieder ein Musikangebot haben. Im alten Jugendtreff gab es sogar ein Tonstudio.

Für das 1350 Quadratmeter große, dreieckige Gelände haben die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 27 Jahren auch schon Vorstellungen. Ein Basketballkorb, Tischtennis und eine Feuerstelle stehen ganz oben auf der Wunschliste.

Nach vielen Jahren des Stillstands gibt es für die Kinder und Jugendlichen in Pries-Friedrichsort endlich wieder Hoffnung auf ein Zuhause – und das sogar in einem historischen Gemäuer. Für Saleh steht allerdings fest, dass die „Norman-Bates-Romantik“ wie in dem Thriller „Psycho“ verschwinden soll. „Unser Anspruch ist es, dem Gebäude seinen Charme zurückzugeben.“