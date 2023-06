﻿Saltos und Bauchklatscher bei der Jump & Fly-WM am Bootshafen in Kiel

Kiel. Vom Dreifachsalto bis zum Bauchklatscher war alles dabei: Am Sonnabend katapultierten sich die Akrobaten der Jump & Fly-WM am Bootshafen in Kiel in luftigen Höhen über das Wasser, bevor sie – mal mehr, mal weniger schmerzhaft – im Wasser landeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sogar Besucherinnen und Besucher aus Franken meldeten sich für die WM. „Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet, aber wir wissen, was wahrscheinlich von uns erwartet wird: spektakuläre Dreifachsaltos mit Schraube“, erzählte Anna Sturm lachend, die mit ihrem Bruder Simon aus Franken ihre Schwester in Kiel besucht. „Im besten Fall wird es dann doch wohl eher ein Bauchklatscher“, sagte die 26-Jährige selbstironisch.

Jump & Fly-WM am Bootshafen in Kiel: Teams bestehen aus zwei bis drei Leuten

Ein solcher Aufprall könnte dann nicht ganz schmerzfrei enden, denn bei dieser Wassersport-Disziplin der etwas anderen Art ließen sich die wagemutigen Talente von einem im Wasser liegenden, überdimensional großen und mit Luft befüllten Schlauch in die Höhe katapultieren, um kurz darauf im Wasser zu landen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Teams bestehen aus zwei bis drei Leuten: einem oder auch zwei Jumpern und dem Flyman. Der Jumper springt von einer erhöht gelegenen Absprungplattform auf den Schlauch, an dessen anderem Ende der Flyman in die Höhe geschossen wird. Während der Flugphase gilt es dann für den Flyman, möglichst ausgefallene Rotationen und Figuren zu zeigen. Sprünge bis zu einer Höhe von acht Metern waren auch am Sonnabend mit dabei.

Anderthalb Stunden Action bei der Jump & Fly-WM in Kiel

Dann wirbelten die Akrobatinnen und Akrobaten nur so durch die Luft. Dabei gab es einiges zu beachten, sowohl als Jumper, als auch als Flyman. „Vor allem muss man darauf achten, sich nicht zu sehr in die Quere zu kommen, wenn man zu zweit auf den Schlauch springt“, erzählte Jumper Fabian Clauser, der schon zum zweiten Mal als „Gewicht“, wie die Jumper auch genannt werden, mit dabei war.

Als er nach einem Sprung aus dem Wasser kommt, gibt Fabian einen Eindruck vom Sprung: „Es war geil, ich habe aber auch einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Das gehört aber auch irgendwie mit dazu.“ Sein Counterpart, der Flyman, war bei diesem Sprung Ole Wehrberger. Vor seinem Sprung erzählte der 20-Jährige: „Ich bin super aufgeregt. Die Lust ist gerade etwas weniger, da ist ’ne ganze Menge Eierflattern mit dabei.“

Flyman Ole: „Es ist der Wahnsinn!“

Als er aus dem Wasser kam, strahlte er über das ganze Gesicht: „Es ist der Wahnsinn! Man weiß nicht, wann es kommt – dann hört man einen lauten Knall und man segelt durch die Luft und versucht, irgendetwas Cooles hinzukriegen. Ehe man sich versieht, ist man dann auch schon wieder im Wasser.“ Drei Mal durch die Luft geschleudert zu werden, reiche ihm allerdings auch: „Es ist echt anstrengender, als es aussieht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Event war ein Publikumsmagnet: Der Bootshafen in Kiel füllte sich immer mehr mit Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Dazu gab es gute Musik und Moderationen von der im Wasser gelegenen DJ-Plattform. Das Wetter spielte ebenfalls mit: Bei sommerlichen 24 Grad ließ es sich am und im Wasser sehr gut aushalten.

Jump & Fly-WM: Jüngster Flyman ist 14 Jahre alt

Lennard, der Jüngste im Bunde, war nicht zum ersten Mal ein Flyman. Schon mit elf Jahren wurde der Kieler durch die Lüfte katapultiert. „Es macht einen riesen Spaß“, erzählte der 14-Jährige fröhlich.

Lesen Sie auch

Insgesamt gab es zehn Springer: Neben Anna und Simon traten Teilnehmer von 14 bis 33 Jahren an. Die Sprünge wurden dabei von einer dreiköpfigen Jury bewertet. Bis zu zehn Punkte konnte man für einen Sprung bekommen. Jeder Flyman hatte zwei Sprünge, konnte also maximal 60 Punkte erreichen. Am Schluss sahnte Lennard sogar den ersten Platz ab: Mit insgesamt 37 Punkten führte er die Tabelle an, dicht gefolgt von Ole Wehrberger mit 35 Punkten. Auf dem dritten Platz landete der 27-jährige Danny Klay mit 34 Punkten.

KN