„Jung und unerhört“, Folge 16: Klimakrise – Letzte Generation vs. Junge Union

Kiel. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, die Waldbrände in Brandenburg, das Baumsterben im Harz: In Deutschland sind die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren. Zuletzt klebten sich die Aktivisten der „Letzten Generation“ deshalb auch vermehrt in Schleswig-Holstein auf die Straßen – bislang jedoch ohne großen Erfolg.

Aus der Politik und Bevölkerung hagelt es Kritik an den Aktionen der Klimaaktivisten. Ist sie berechtigt? In der 16. Folge des KN-Podcasts „Jung und unerhört“ diskutieren Clara Trommer („Letzte Generation“) und Lewe Bendix Jannsen (Junge Union) über den richtigen Umgang mit der Klimakrise.

Letzte Generation: „Klebe-Aktionen dienen dem Wohl aller“

Vor einem Jahr hat sich Clara Trommer der „Letzten Generation“ angeschlossen, jetzt ist die ehrenamtliche Arbeit ihr Vollzeitjob. Statt ihre Doktorarbeit in Chemie zu schreiben, organisiert sie Protestaktionen, Diskussionsrunden und Vorträge. „Ich habe mich entschieden, den Alltag von uns allen zu stören, damit wir in wenigen Jahren überhaupt noch eine lebenswerte Zukunft haben“, sagt die 29-Jährige. Durch die kontroverse Protestform würden die Aktivisten die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken wollen. „Wir haben messbar erreicht, dass in den Medien mehr über das Thema Klimaschutz gesprochen wird, als es zu Zeiten von Fridays for Future war.“

Junge Union spricht sich für Strafverfolgung der Klimaaktivisten aus

Mehr über ein Thema zu sprechen, müsse nicht gleich ein Fortschritt sein, mahnt Lewe Bendix Jannsen von der Jungen Union: „Die Aktionen der ‚Letzten Generation‘ schaden dem Klimaschutz, weil er dadurch negativ behaftet ist.“ Der Politiker plädiert dafür, den Klimaschutz eher mit konkreten Maßnahmen wie der Förderung von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Außerdem fordert der 20-Jährige eine strengere Verfolgung der Straftaten der Klimaaktivisten: „Ich halte es für richtig, dass die Generalstaatsanwaltschaft München aktiv geworden ist.“

Klimapolitik in Kiel: Das fordern Junge Union und Letzte Generation

Auch mit Blick auf die Klimapolitik in Schleswig-Holstein haben die beiden jungen Menschen unterschiedliche Ansichten. „Konkrete Ziele für uns in Kiel sind beispielsweise die Stadtbahn und der Ausbau der Radwege“, sagt Lewe. Dahingegen fordert Clara eine einheitliche Krisenpolitik auf Bundesebene und die Einführung eines Gesellschaftsrats zur Entwicklung von Vorschlägen für den Klimaschutz: „Es bringt nichts, wenn Schleswig-Holstein alleine versucht, die Klimakrise zu bekämpfen.“

Weitere Themen in der Diskussionsrunde sind die Rechtmäßigkeit der Aktionen der Letzten Generation, die Auswirkungen der Razzia sowie die mögliche Zusammenführung von CDU und der Letzten Generation.

Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: In jeder Folge des KN-Podcasts „Jung und unerhört‘“ erzählen junge Leute aus Schleswig-Holstein von ihren Alltagsproblemen – und schreiben den Kern ihrer Forderungen auf Plakate. Zudem kommen Menschen mit Expertise zu Wort, die das jeweilige Thema einordnen. Die Folgen sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Ab jetzt gibt es eine neue Folge immer am ersten Montag im Monat.

