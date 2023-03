Junge Kielerinnen und Kieler im Fokus

Ein Theaterticket für Studierende in Aussicht - und mehr Fähr-Verbindungen zwischen dem Westufer und Institutionen wie der Fachhochschule auf dem Ostufer: In dieser Woche können sich junge Menschen in der Landeshauptstadt freuen

wäre ich noch Studentin, ich wäre begeistert: In Kiel soll es für die rund 36000 Studierenden von Uni, Fachhochschule und Muthesius Kunsthochschule bald möglich sein, kostenlos ins Theater oder die Oper zu gehen. Ein entsprechendes Konzept ist schon ausgearbeitet und derzeit im Gespräch. Geplant ist, dass Studierende kostenlos Restkarten erhalten, die drei Tage vor Beginn einer Vorstellung nicht verkauft worden sind. Mein Kollege Steffen Müller hat dazu recherchiert.

Meine eigenen Theaterbesuche in jüngeren Jahren kann ich übrigens an beiden Händen abzählen - auch eine Geldfrage, aber nicht nur. Bei mir hatte das kurioserweise auch mit dem Beziehungsstatus zu tun: In einer Liebeskummerphase war ich deutlich häufiger im Theater. Anton Tschechows Klassiker „Onkel Wanja“ habe ich mal gesehen. Der steht übrigens ab dem 21. April wieder im Programm des Kieler Schauspielhauses. Am Mittwochnachmittag zeigte die Theater-Website noch Restkarten an. Für Studierende wird es die Gratis-Option indes nicht ganz so schnell geben: Das Ticket soll erst ab dem kommenden Wintersemester gelten.

Bereits ab diesem Wochenende gilt dafür der erweiterte Fahrplan der Schwentinelinie F2. Und der dürfte insbesondere die 8000 Studierenden der Fachhochschule und 100 FH-Beschäftigten freuen: Ab dem 25. März gibt es erstmals seit über 40 Jahren auch wieder sonnabends Fährfahrten zwischen dem Westufer und den Anlegern in der Schwentinemündung (Wellingdorf und Dietrichsdorf). Da es sonnabends Sonderveranstaltungen der FH gibt, sieht deren Präsident Björn Christensen das erweiterte Angebot als „Meilenstein“. Wann mit der „Dietrichsdorf“ die dritte Elektrofähre für die F2 kommt? Auch das berichtet Schiffsexperte Frank Behling für Sie.

Neues gibt es auch in der emotionalen Debatte um eine autofreie Kiellinie: Der Antrag auf einen Bürgerentscheid von FDP und SSW wird vom Rat mit großer Mehrheit abgelehnt. Und nun? Einen Verkehrsversuch solle es bis zur Entscheidung nicht geben, heißt es aus dem Rathaus. Stattdessen wird jetzt ein Gutachten über mögliche Auswirkungen einer Sperrung erstellt. Die Ergebnisse sollen bis zum Sommer vorliegen.

Wer regelmäßig an der Holtenauer flaniert, der wird es zuerst bemerken: Auf Kiels beliebtester Einkaufsmeile tut sich was. Kaufrausch, Smilla und Polli Grün sind betroffen. Was da genau los ist, hat Oliver Stenzel zusammengetragen.

Viele Leserinnen und Leser unserer Zeitung nehmen großen Anteil an den Entwicklungen in der Kieler Innenstadt. Was wird aus der oberen Holstenstraße? Das ist nur eine Frage zur Zukunft der City, die auch die Redaktion bewegt. Darum laden die Kieler Nachrichten alle Abonnentinnen und Abonnenten herzlich zu einer spannenden, für sie kostenlosen Veranstaltung in der Business-Lounge der Wunderino-Arena ein. Am Dienstag, 28. März 2023, stellen sich die Akteure Ulf Kämpfer (Oberbürgermeister und Wirtschafts-Dezernent), Innenstadt-Managerin Janine Streu, Anneke Heinrich (Geschäftsführerin Schuh Heinrich) und Udo Radtke (Standortforscher) in einem Streitgespräch ab 18 Uhr den Fragen von KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch und Lokalredaktionsleiter Kristian Blasel.

Bauprojekt der Woche

Nach langer Wartezeit soll das Jugenddorf Falckenstein endlich saniert werden. Das Projekt mit Investitionen in Millionenhöhe soll ab dem Herbst umgesetzt werden. Ist so ein Jugenddorf noch zeitgemäß? Lesen Sie mehr:

Gastro-Tipp der Woche

Schmuckstück in der Kieler Altstadt und einst bestes Restaurant der Landeshauptstadt: Das Lüneburg-Haus hat sich gewandelt, setzt heute auf gutbürgerliche Küche. Mein Kollege Oliver Stenzel hat die Küche getestet:

Zitat der Woche

Es ist großartig. Mit diesem Ticket sind wir ganz vorne dabei. Benjamin Reiners, Generalmusikdirektor, über das geplante Theaterticket für Studierende in Kiel

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Exotische Tiere in Schleswig-Holstein? Das steht bei vielen Userinnen und Usern auf KN-online ganz oben im Kurs.

1) Der tote Anglerfisch in der Kieler Bucht hatte die meisten Klicks:

2) Eine besondere Megajacht interessierte ebenfalls stark:

3) Das Schicksal von Heiko aus Kiel zog ebenfalls großes Interesse auf sich:

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Früher hat sie als Disco-Chefin Kiels Nachtleben aufgemischt, heute lebt sie in Kalifornien/USA: Über den bewegten Lebensweg von Ingrid Lockowandt (67) berichtet meine Kollegin Karen Schwenke in einem sehr eindrücklichen Porträt. Spannend ist dabei nachzulesen, dass sich die Exil-Kielerin von Misserfolgen und Schicksalsschlägen nicht unterkriegen lässt und ihren amerikanischen Traum weiter verfolgt - obwohl sie als Künstlerin in San Francisco, der die Aufträge in der Pandemie wegbrachen, einen Absturz in die Obdachlosigkeit verkraften musste. Warum sie das als Abenteuer ansieht, können Sie hier nachlesen:

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Rieke Beckwermert, Reporterin der Kieler Lokalredaktion

