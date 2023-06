﻿Jura-Studium an der CAU: Kritik an verschärfter Prüfungsverordnung

Eines der härtesten Examen Deutschlands

Büffeln für das erste juristische Staatsexamen. Die Prüfung gilt als eine der härtesten in Deutschland. Die Fachschaft Jura der CAU kritisiert, dass die Anforderungen weiter verschärft werden sollen.

Sechs fünfstündige Prüfungen in zehn Tagen. Das erste juristische Staatsexamen gilt als eine der härtesten Prüfungen in Deutschland. Jura-Studierende in Kiel kritisieren, dass das Examen nun noch anspruchsvoller wird. Der Grund: Das Justizministerium plant eine neu Prüfungsverordnung mit mehr Lernstoff und einer weiteren Klausur.

