Kiel. Was für ein Fest. Die Kieler Woche 2022, das ist keine kühne Prognose, wird in der Geschichte der Stadt einen herausragenden Platz einnehmen. Als eine Kieler Woche, die atmosphärisch von Vertrautem abgewichen ist. Als eine Kieler Woche, über die noch lange diskutiert wurde.

Das liegt natürlich vor allem an der Pandemie. Die Hoffnung, dass wie in den beiden vergangenen Jahren die Inzidenzlage Ende Juni einen Tiefpunkt erreicht, hat sich in diesem Jahr nicht erfüllt. Im Gegenteil, pünktlich zum Großereignis schwappte die Sommerwelle über Schleswig-Holstein. Und auch wenn eine genaue Bilanz erst in einigen Tagen möglich sein wird: Dass die Empfänge und Massenveranstaltungen die Verbreitung des Virus rasant beschleunigt haben, steht außer Frage.

Aus infektiologischer Sicht wäre eine Absage richtig gewesen

Nicht nur Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und sein gesamtes berufliches Umfeld hat es erwischt. Jeder kennt in diesen Tagen zahlreiche Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Aus rein infektiologischer Sicht wäre eine erneute Absage der richtige Weg gewesen. Zumal die Folgen schon jetzt in Betrieben und Verwaltungen dramatisch sind. Täglich müssen Schichtpläne und Arbeitsabläufe an den Krankenstand angepasst werden. Die Arbeitswelt funktioniert derzeit nur mit einem gewaltigen Solidaritätsakt zwischen Gesunden und Erkrankten weiter.

Aber diese infektiologische Sicht auf die Pandemie, auch das ist eine Lehre der zurückliegenden zwei Jahre, kann nicht der einzige Maßstab sein. Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie gut die Kieler Woche für die Menschen im Land gewesen ist. Die Fröhlichkeit, die zwischen Internationalem Markt und Krusenkoppel, zwischen Fördebühne und Hörn herrschte, war außergewöhnlich. Partylaune gibt es zur Kieler Woche fast immer. Dieses Mal jedoch war die Erleichterung, endlich wieder gemeinsam losziehen, essen, schnacken und Musik hören zu können, überall zu spüren.

Emotionaler Befreiungsschlag für junge Menschen

Vor allem für die jungen Menschen waren die vergangenen zehn Tage ein emotionaler Befreiungsschlag. Sie haben zum Teil erstmals eine richtige Kieler Woche erlebt – und sie wahrnehmbar genossen. Dazu passt die erfreuliche Polizei-Bilanz. Die Zahl der Straftaten ist für ein Volksfest dieser Dimension weiterhin niedrig. Auch dies könnte Ausdruck eines neuen Bewusstseins sein. Die meisten Menschen wissen nach den vielen Lockdown-Monaten, wie wichtig Feste dieser Art sind. Und sie gehen umsichtiger mit dem um, was einst selbstverständlich war.

Ja, die Infektionszahlen sind schlimm. Die Krankheitsverläufe jedoch sind in den allermeisten Fällen mild. Zu mild, um das gesellschaftliche Leben weiterhin und auf unabsehbare Zeit zu stoppen – zumal die Situation in den Kliniken zumindest in dieser Hinsicht noch entspannt ist. Deshalb war es richtig, wieder die Kieler Woche zu feiern. Sie war Balsam für unsere Seele.