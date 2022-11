﻿K Idol: Was steckt hinter dem neuen CD-Geschäft in der Holstenstraße?

CD-Geschäfte wirken 2022 eigentlich nicht mehr zeitgemäß, trotzdem haben Morten und Thore Andersen im Oktober ihren Laden in der Holstenstraße in Kiel eröffnet – und versprechen sich in Zukunft sogar Wachstum. Denn bei K Idol gibt es ganz besondere Musik.

Kiel. Am 1. Oktober 2022 hat in der Kieler Holstenstraße ein CD-Geschäft geöffnet – schräg gegenüber vom Bubble-Tea-Laden, zwischen Optiker und Outdoor-Mode. Noch hängt kein Logo über der Tür. Ein Blick durchs Schaufenster zeigt weiße Regale, auf denen CDs, Platten und Bücher stehen. Aber wer kauft heutzutage noch CDs? Genügend Leute angeblich – zumindest, wenn es um die Scheiben geht, die man bei K Idol bekommt. Denn hier gibt es nicht irgendwelche Musik zu kaufen, sondern Koreanischen Pop, kurz K-Pop.

Geführt wird K Idol vom Vater-Sohn-Duo Thore und Morten Andersen. Morten ist 22 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann und nun gemeinsam mit seinem Vater Thore Geschäftsführer. Aber am Anfang der Geschichte steht weder Thore noch Morten Andersen, sondern Mortens Schwester. Aus ihrem Zimmer schallte die K-Pop-Musik vor einigen Jahren durch das Elternhaus. 2018 nahm sie ihren zunächst skeptischen Vater mit zu einem Konzert der erfolgreichen K-Pop-Gruppe BTS, 2019 begleitete ihr Bruder sie zu Blackpink. Mit nachhaltigem Effekt: Knapp drei Jahre später hat dieser beschlossen, mit K-Pop sein Geld zu verdienen.

K-Pop: CD-Verkäufe steigen stetig

Über die Bildschirme, die im Verkaufsraum hängen, flackern Musikvideos. Aus den Lautsprechern kommt – natürlich – K-Pop. Zum Genre gehört im Grunde jede koreanischsprachige Populärmusik. Erfolgreiche Gruppen wie BTS und Blackpink klingen vor allem nach Hiphop, R’n’B und EDM. Zum erfolgreichen Gesamtpaket gehören auch die Tanzroutinen der Gruppen, die üblicherweise von den großen Musiklabels gecastet werden. Die K-Pop-Alben sind nicht einfach in einem Kunststoff-Jewelcase mit Albumcover verpackt. Man kauft sie in kleinen Heften mitsamt künstlerischer Beilagen wie Sammelbildern und Postern. Neben den CDs verkauft K Idol auch eine kleine Auswahl Kleidung und zum Beispiel koreanische Kochbücher.

All dies bekommt man natürlich auch im Internet. Doch als er sich selber vor ein paar Jahren auf die Suche nach Geschenken für seine Schwester machte, meinte Morten Andersen dennoch eine Marktlücke zu erkennen. „Es gibt zwar ganz viele Artikel, doch die Lieferzeiten sind lang, die Preise hoch und Poster kommen immer nur gefaltet an.“ Dazu seien unternehmerisches Interesse und eine Begeisterung für die K-Pop-Community gekommen, so entstand K Idol, das 2021 zunächst als reiner Online-Shop anfing.

Ob sich K-Pop als Geschäftsidee langfristig trägt? „Ich sehe da noch viel Potenzial, immerhin ist das Genre unheimlich vielseitig“, sagt Morten Andersen. Die Zahlen geben ihm recht: Jedes Jahr steigt die Zahl der verkauften K-Pop-CDs. Im ersten Halbjahr 2018 waren es laut der koreanischen Rangliste „Circle Chart“ 10.48 Millionen, im ersten Halbjahr 2021 dann schon 25.96 Millionen und 2022 34.9 Millionen.

K-Idol in Kiel: Ein spezieller Laden für spezielle Kunden?

Sieben Mitarbeiter beschäftigt Andersen zurzeit, ab Dezember werden es acht. Wichtig ist ihm, dass die Verkaufenden selber K-Pop-Fans sind, die Kundinnen und Kunden beraten können. Auch er selbst lerne und profitiere immer wieder von seinen Angestellten und ihrer Expertise. Mit der zentralen Geschäftslage in der Kieler Holstenstraße erhofft Morten Andersen sich auch, dass Touristen von den Fähren und Kreuzfahrern kommen. Zunächst haben sie das Ladengeschäft für ein Jahr gemietet.

In Zukunft will Morten Andersen nicht nur den Verkauf erweitern. Er träumt auch von Ausflügen in die Veranstaltungsbranche. Die ersten Versuche sind bereits gemacht. Gemeinsam mit dem Bubble-Tea-Shop Home Tea hat das K-Idol-Team Tanzveranstaltungen vor der eigenen Ladentür und auf dem Asmus-Bremer-Platz ins Leben gerufen. Und am 24. November wird im Zuge des Rollerfestivals, das in diesem Jahr in Kiel das Eisfestival der Stadtwerke ersetzt, eine K-Pop-Party stattfinden.