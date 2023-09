Ausfall einer wichtigen Ampel in Kiel: Bei Arbeiten an der Kreuzung Ostring/Theodor-Heuss-Ring wurden am Freitag Kabel beschädigt. Die Ampelanlage ist dort bis auf Weiteres außer Betrieb. Darauf weist die Stadt hin. Das müssen Verkehrsteilnehmer nun wissen.

