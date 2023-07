Klassik und Genuss-Events locken in die Kieler Innenstadt

Kiel. Leben in der Kieler Innenstadt! Mit dem Festival-Tag in der Dänischen Straße und „Käse trifft Wein“ war die City am Sonnabend gut besucht. Sowohl die Klassik-Konzerte im Rahmen des SHMF in der Altstadt als auch das Genuss-Event am Bootshafen lockten Besucher an. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit, auch wenn das Wetter mit den heißen Temperaturen nicht ideal für Veranstaltungen war.

Während das Duo Destino um Maria Marshall (Oboe) und Salome Jijeishvili klassische Stücke von Robert Schumann und Georg Friedrich Händel spielt, steht Wolfgang Erichsen entspannt an einem Kaffee-Stand. „Ich bin zufrieden“, sagt der Buchhändler und Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Dänische Straße und blickt auf die Plätze vor der Bühne, die bis auf wenige Ausnahmen allesamt belegt sind. „Zum Glück scheint die Sonne nicht so extrem in die Straße und es gibt ein bisschen Wind“, freut sich Erichsen über jede Form der Abkühlung.

Kiel: Sonnenschirme, Käse und Wein gegen die Hitze

Am Bootshafen dagegen gibt es aufgrund der Architektur weniger Schutz vor der Wärme. Somit müssen Hilfsmittel für etwas Entlastung sorgen. Unter den aufgestellten Sonnenschirmen ist die Hitze erträglicher. Mit frischem Käse und Wein dazu lässt es sich aushalten – und neue Bekanntschaften schließen.

Duo Destino: Maria Marshall (Oboe) und Salome Jijeishvili (Klavier) beim Festival-Tag in der Dänischen Straße in Kiel. © Quelle: Frank Peter

So haben sich die befreundete Ehepaare Bärbel und Hauke Bönisch und Peter und Rita Beinke an einen Tisch zu Nico Gansohr gesetzt und kommen ins Gespräch. Vor ihnen stehen Käseplatten mit Brot und Weinschorlen. „Wir sind zum ersten Mal bei ,Käse trifft Wein’“, sagt die Gruppe. „Häufig sind wir zu dieser Zeit verreist.“ Bootshafen statt Urlaub – bereut haben es die Erst-Besucher nicht. „Es ist eine nette Atmosphäre.“

Käse trifft Wein 2023: „Die Gäste sind gut drauf“

Das bestätigt auch Cindy Jahnke, die Vorsitzende des Vereins „Käse-Straße Schleswig-Holstein“, der gemeinsam mit Kiel-Marketing das dreitägige Genuss-Event in der Innenstadt organisiert. „Es macht viel Spaß. Die Gäste sind gut drauf“, sagt Jahnke, die an ihrem Stand Ziegenkäse, mit Käse überbackene Brote und Ziegenkäse-Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen verkauft.

Das Konzept der Veranstalter geht auf. Da in diesem Jahr mehr Stände als sonst vertreten sind – acht Käsereien und elf Winzer sind vertreten – wurde das Areal am Kieler Bootshafen ausgeweitet, sodass es mehr Sitzmöglichkeiten für die Besucher gibt. Auch die Genuss-Verkostungen – es gibt vier statt drei – sind komplett ausgebucht.

KN