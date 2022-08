Sechs Vereine und natürlich die wie immer außer Konkurrenz angetretenen Alt-Ellerbeker Fischerfrauen lieferten sich am Sonnabend im Kieler Stadtteil Wellingdorf heiße Rennen in historischen Kähnen.

Ellerbek/Wellingdorf. Manche Trachten der Alt-Ellerbeker Fischerfrauen sind viele Jahrzehnte alt, manche handgenähte Kopien – und allesamt sind sie bei Festen auf dem Kieler Ostufer immer wieder der Blickfang. So auch am Sonnabend, als im Bootshafen des Ellerbek Wellingdorfer Segelklubs (EWSK) zum ersten Mal seit 2019 wieder das traditionelle Kahnrudern angesagt war.

Zu Akkordeonmusik von Volker Strauß marschierten die zehn Frauen in ihren historischen Arbeitsgewändern am Vormittag aufs Hafengelände und begaben sich sogleich in ihre Kähne. Genauso wie bis vor etwa 100 Jahren, als das Ganze jedoch keine Vergnügung war, sondern harte Arbeit.

Kahnrudern war einst harte Arbeit

Tag für Tag brachten die Frauen die von ihren Männern gefangenen Fische mit ihren Kähnen über die Förde aufs Westufer zur Fischhalle, die heute das Schifffahrtsmuseum ist. Wer am schnellsten war, erzielte dabei die besten Preise, sodass der heute gepflegte Renncharakter im Grunde schon immer vorhanden war.

Nachdem das Fischerdorf Ellerbek im Jahr 1904 der Kaiserlichen Werft weichen musste, an deren Stelle sich heute das Marinearsenal befindet, begannen sich die Zeiten aber zu ändern. Zumal bald darauf die ersten Motorboote ins Wasser gesetzt wurden und somit die mühselige Ruderei nach und nach überflüssig wurde.

Kahnrudern wurde zur Traditionspflege

Ganz knapp landeten die Kicker des SVE Comet Kiel (links) hinter den Handballern des Wellingdorfer TV. © Quelle: Martin Geist

Rainer Carlsson, seit fast 60 Jahren im EWSK und ein Abkömmling des Vereinsgründers, lobt dabei die Weitsicht der Altvorderen. Schon 1926, als immerhin 82 Menschen den Verein aus der Taufe hoben, nahmen sie die Pflege der Tradition des Kahnruderns in ihre Satzung auf. „Da gab es teilweise ganz wilde Rennen auch mit Motorbooten“, erzählt Carlsson von Zeiten, in denen dieses Anliegen sehr umfassend ausgelegt wurde.

Heute geht es gediegener zur Sache. Vor allem Fischerfrauen lassen es beim Rudern entspannt angehen, während bei den eigentlichen Rennen teils um jeden Zentimeter gekämpft wird. Besonders das Team des SVE Comet Kiel lieferte sich mit dem Wellingdorfer TV ein erbittertes Duell bis knapp an die Grenze der Kollision.

Das Ruderboot des 1. Kieler Bootshafen-Vereins gewann nicht nur gegen den Jugendkutter-Verein, sondern auch das Kahnrudern insgesamt. © Quelle: Martin Geist

Nass waren am Ende viele, über Bord ging aber niemand. Und so geriet das Kahnrudern an der Schwentinemündung in Wellingdorf auch diesmal wieder zu einem großen Spaß und einem liebenswerten Stück Brauchtumspflege. Zugleich feierte Martin Kulling eine gelungene Kahnruder-Premiere als Vorsitzender. Vor einigen Monaten wurde Kulling zum Nachfolger von Rainer Carlsson gewählt, der nach 30 Jahren Vorstandsarbeit kürzertreten wollte.

Die begehrte Schiffsglocke beim Kahnrudern 2022 gewann das Team des 1. Kieler Bootshafen-Vereins mit gerade mal knapp zwei Sekunden Vorsprung vor den Titelverteidigern vom EWSK. Auf den weiteren Plätzen folgten der Wassersport-Club Ellerbek (WSCE), der Kieler Jugendkutter-Verein, der Wellingdorfer TV und der SVE Comet Kiel.