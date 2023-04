﻿Kanujugend der Ellerbeker TV nach 50 Jahren wieder am Paddel

Wiedersehen an der Schwentine

Erstes großes Treffen nach 50 Jahren: Die einstigen Ellerbeker Jugendpaddler – und wie ersichtlich teils auch deren Nachkommen – fanden sich im Kanuheim am Scharweg in Kiel zusammen.

Zelten am Fluss, Nächte am Lagerfeuer und ganz weit weg von den Eltern: Paddeln, das war in den 1970er-Jahren für die Kanujugend der Ellerbeker TV ganz viel Freiheit und Abenteuer. Jetzt traf sie sich erstmals wieder in großer Runde.

