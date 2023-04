﻿Kanujugend der Ellerbeker TV nach 50 Jahren wieder am Paddeln

Zelten am Fluss, Nächte am Lagerfeuer und ganz weit weg von den Eltern: Paddeln, das war in den 1970er-Jahren für die Kanujugend der Ellerbeker TV ganz viel Freiheit und Abenteuer. Jetzt traf sie sich erstmals wieder in großer Runde.

Erstes großes Treffen nach 50 Jahren. Die einstigen Ellerbeker Jugendpaddler – und wie ersichtlich teils auch deren Nachkommen – fanden sich im Kanuheim am Scharweg in Kiel zusammen.

Wiedersehen an der Schwentine

Ellerbek/Dietrichsdorf. „Von Anfang April bis Ende September war ich jedes Wochenende unterwegs.“ Hans Schlotfeldt war und ist immer noch ein Überzeugungspaddler. Lange Zeiten drückten er und ein paar andere Unentwegte der Kanu-Abteilung der Ellerbeker Turnvereinigung (ETV) ihren Stempel auf. Jetzt, nach 50 Jahren, gab es ein Wiedersehen mit der Paddeljugend der 1970er.

Es war 1931 so, als vier junge Männer den damals tatsächlich noch Paddelabteilung genannten wassersportlichen Ableger der ETV gründeten, und es hat sich bis heute nicht geändert: Wer in ein Kanu steigt, betritt zugleich eine andere Welt. Viele Beschränkungen, die an Land gelten, spielen auf dem Wasser keine Rolle, zugleich jedoch tun sich ganz andere Formen von Verantwortung auf.

Kanujugend der Ellerbeker TV erlebte eine prägende Zeit

„Auf dem Wasser muss man sich aufeinander verlassen können“, bringt es Bernd Lensch auf den Punkt. Läuft jemand aus dem Ruder oder besser dem Paddel, gefährdet er sich selbst und womöglich die ganze Gruppe, also ist bei allem Freiheitsdrang auch Disziplin gefordert.

„Von Anfang April bis Ende September war ich jedes Wochenende unterwegs.“ Hans Schlotfeldt (88) war in den 1970er-Jahren und darüber hinaus eine tragende Säule derf Jugendarbeit bei den Paddlern des Ellerbeker TV. © Quelle: Martin Geist

Für Lensch – 1975 Teil jener Gruppe, den Bundesjugendpokal des Deutschen Kanuverbands gewann und inzwischen Träger des Bundesverdienstkreuzes, Organisator des Kieler Drachenbootrennens sowie Vorsitzender des Sportverbands Kiel, bedeuten die frühen Jahre auf dem Wasser eine Prägung fürs ganze Leben. „Ohne Euch würde ich heute nicht hier stehen“, betonte er beim Wiedersehen am Sonnabend und meinte damit neben Hans Schlotfeldt auch dessen langjährigen Weggefährten Ralf Merbach.

Kanujugend der Ellerbeker TV zwischen langer Leine und straffen Zügeln

Was die Älteren auszeichnete, war der geschickte Umgang mit langer Leine und straffen Zügeln. Sport, Spaß und immer wieder auch ein bisschen Nervenkitzel auf dem Wasser, Romantik beim Lagerfeuer an den Ufern, vielleicht die erste Zigarette, all das war nur möglich, weil die Jugendlichen weit genug weg waren von zu Hause. Auf der anderen Seite galt laut Bernd Lensch auch: „Wenn Hans auf den Tisch gehauen hat, war Ruhe.“

Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Mittagessen bei einer Kanufahrt in den 1970ern an die Fulda. © Quelle: Martin Geist

Allerdings hatten selbst die Erwachsenen noch gar manche kühne Aktion in petto. „Ein bisschen verrückt waren wir schon“, gesteht Heike Schlotfeldt, die ihren Mann Hans selbstverständlich übers Paddeln kennengelernt hat und schon auch mal mit ihrem erst vierjährigen Kind auf der Loire wasserwanderte.

Überhaupt sind es die Wanderfahrten, die immer noch in allen Köpfen sind. Auf der Donau bis zur tschechischen Grenze, nach Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen, auf der Fulda, der Weser und jeder Menge anderer deutscher Flüsse; gefühlt lag den Jugendlichen die halbe Welt zu Füßen.

Im Sommer paddelte die Kanujugend der Ellerbeker TV zum Zelten an nach Falckenstein

Und selbst wenn kanusportlicher Alltag angesagt war, steckte immer noch reichlich Erlebnis drin. Einmal im Monat unternahmen die Jugendlichen der ETV eine größer Fahrt in der Region, zudem paddelten sie bei gutem Wetter so oft wie gern nach Falckenstein, um dort übers Wochenende ihre Zelte aufzuschlagen.

Die Kanujugend des Ellerbeker Turnvereins im Jahr 1975. Bernd Lensch, dem Paddelsport immer noch verbunden und heute Vorsitzender des Sportverbands Kiel, hält den frisch errungenen Bundesjugendpokal des Deutschen Kanuverbands in den Händen, ganz rechts Jugendleiterv Hans Schlotfeldt. © Quelle: Martin Geist

Klar, dass viele der Nachwuchsleute von damals auch beim Wiedersehen am Sonnabend noch einmal zum Paddel griffen und eine kleine Tour mit dem Drachenboot unternahmen. „Das hält jung“, meint Hans Schlotfeldt, und der muss es mit seinen 88 Jahren schließlich wissen.

Hoch im Kurs steht der Kanusport übrigens mehr denn je. Bei der ETV umfasst die Abteilung 150 Mitglieder, mehr geht mangels Platz nicht. Seit der Corona-Zeit, in der Paddeln eine der wenigen erlaubten Sportarten war, sind die anderen Kieler Kanu-Vereine genauso voll, sodass von einem regelrechten Boom gesprochen werden kann.