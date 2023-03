﻿Karneval in Kiel: Rhenania Carneval Club sucht Narren-Nachwuchs

Abwechslung vom Alltag, sportliche Betätigung, soziales Engagement: Die Mitgliedschaft im Karnevalsverein hat viele Vorzüge – sogar in der Diaspora in Kiel. Der Rhenania Carneval Club bietet jetzt sogar Probetrainings an. Grund: Die Narren suchen Nachwuchs. Die Einzelheiten.

Kiel. Dem Rhenania Carneval Club Kiel von 1902 geht der Nachwuchs aus. „Alle unsere Aktivgruppen brauchen dringend Verstärkung oder müssen neu aufgebaut werden“, sagt Vereinspräsident Jörg Adolph. Unter seinem Motto „Amici Laetitiae – Freunde des Frohsinns“ will der Club Freude ins Grau bringen. Aber dafür braucht er neue Mitglieder.

Beim Kieler Umschlag konnte Präsident Adolph jüngst zwar „eine gewisse Neugier“ feststellen, doch zu persönlichen Kontakten kam es kaum. Geschuldet sei das geringe Interesse dem Stress der Arbeits- und Lebenssituation sowie den Bedingungen der Schul-, Aus- und Weiterbildung – und einer allgemeinen wirtschaftlichen Verunsicherung, vermutet Präsident Adolph.

Das bietet der Karneval in Kiel im RCC

Dabei biete der Karneval neben der Brauchtumspflege und der Abwechslung vom Alltag auch die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das Engagement in der Jugend- wie in der Seniorenarbeit trage zum gesellschaftlichen Miteinander bei. Der RCC betreut mehrere Alten- und Pflegeheime in Kiel, um auch den Menschen Freude zu bringen, die nicht mehr in der Lage sind, ihr Haus zu verlassen.

Der Traditionsverein freut sich über jeden, der mitmachen möchte – sei es beim Tanzen, Singen und Reden oder beim Gestalten und Organisieren. Interessierte jeden Alters vom vierten Lebensjahr bis ins hohe Alter können sich über die Internetseite sowie über Facebook und Instagram informieren: www.rcc-kiel.de, www.facebook.com/rcckiel, www.instagram.com/rcckiel. Noch besser: Sie können an einem der Probetrainings im Familienzentrum am Schützenpark an der Zastrowstraße 19 teilnehmen.

Termine des Rhenania Carneval Club Kiel

Die kleinsten Tänzer (vier bis sechs Jahre), die mit spielerischen Showtänzen beginnen, laden am 24. März von 16 bis 17 Uhr zum Probetraining ein. Die Kindergarde (sechs bis elf Jahre) trainiert am 31. März von 17 bis 19 Uhr. Die Junioren (elf bis 15 Jahre) können am 24. April von 17 bis 19 Uhr begleitet werden. Die Aktivengarde (ab 15 Jahren) bietet den 17. und den 20. April jeweils von 19 bis 20.30 Uhr zum Reinschnuppern an. Gesangsinteressierte ab 15 Jahren können im Sommer dienstags um 19 Uhr vorbeischauen. Bis zum 18. Lebensjahr ist die Mitgliedschaft beitragsfrei.