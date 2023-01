﻿Karstadt in Kiel: Oberbürgermeister sieht gute Aussichten für das Kaufhaus

Karstadt wird am Standort Kiel erhalten bleiben. Davon geht der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nach Gesprächen mit der Konzernleitung und dem Kaufhausmanagement aus. Das Kaufhaus in Kiel werde aber die Fläche und die Kosten verringern. Die Einzelheiten.

Kiel. Gute Aussichten für Karstadt in Kiel: Nach seinem Eindruck wolle der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof sein Kaufhaus am Sophienhof erhalten, sagt der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) nach Gesprächen mit der Konzernleitung in Essen und dem Kaufhausmanagement in Kiel. Er sei zuversichtlich, dass es mit einem gemeinsamen, abgestimmten Konzept gelingen werde, den Standort zu sichern.

In einer Videokonferenz zwischen den Jahren sei verabredet worden, dass die Stadt und der Konzern bis Ende Januar einen „Letter of Intent“ besiegeln, berichtet Kämpfer. Mit der Absichtserklärung solle der Standort in der Kieler Innenstadt gesichert werden. Die Stadtverwaltung habe dafür eigens eine Task Force eingerichtet.

Kaufhaus Karstadt in Kiel schreibt schwarze Zahlen

Der Konzern will wie berichtet der Gläubigerversammlung im ersten Quartal 2023 ein Zukunftskonzept vorlegen. Bis dahin äußert der Konzern selbst sich nicht öffentlich. Klar ist, dass das Haus in Kiel schwarze Zahlen schreibt, aber die Kosten gesenkt werden sollen.

Das Konzept werde für Kiel voraussichtlich vorsehen, dass das Kaufhaus an der Ecke Sophienblatt / Ziegelteich die Fläche verringern werde, berichtet Kämpfer. Der „gesunde Kern“ solle bei Erfolg der laufenden Gespräche aber erhalten bleiben.

Die Stadt werde „ihre Hausaufgaben machen“, verspricht der Oberbürgermeister, und die Innenstadt weiter aufwerten. Als Beispiele nennt Kämpfer den Umbau der Holstenstraße und ihrer Plätze sowie eine Sanierung der derzeit geschlossenen Parkgarage unter dem Europaplatz.

Stadtbahn, Kreuzfahrer, Sophienhof: Das spricht für Standort Kiel

Die Karstadt-Zentrale in Essen habe zudem aufmerksam registriert, dass Kiel eine Straßenbahn bauen werde, die direkt vor Karstadt vorbeiführe. Kiels Stadtbahnplanung sei dort „als absolut positives Infrastruktursignal wahrgenommen worden“, so Kämpfer. „Es hat mich selbst überrascht, dass solche Informationen sogar an die Zentrale gehen und dort bewertet werden.“

Weitere Pluspunkte für den Standort Kiel seien die sehr gute Lage in Bahnhofsnähe und der Verbund mit dem Einkaufszentrum Sophienhof. Darüber hinaus sprächen der wachsende Kreuzfahrt- und Fährtourismus sowie die Hotelneubauten in der City für den Standort Kiel. Mehr Tagestouristen und mehr Urlaubstouristen seien „für Karstadt extrem wichtig“, sagt Kämpfer. „Das ist ein starker Trumpf für Kiel.“

Karstadt für die Innenstadt von Kiel „von besonderer Bedeutung“

Die Stadtverwaltung und das Management würden im „Letter of Intent“ darüber hinaus gemeinsam weitere Rahmenbedingungen speziell für die Bedürfnisse von Karstadt definieren. Kämpfer: „Dann wird das Thema Schließung – anders als in Lübeck vor zwei Jahren – in Kiel hoffentlich gar nicht erst auf den Tisch kommen.“ Karstadt hier zu halten, sei für die Kieler Innenstadt „von ganz besonderer Bedeutung“.

Die jüngsten Geschäftsschließungen in der Innenstadt kommentiert Kämpfer im Interview mit den Kieler Nachrichten dagegen eher gelassen. Dass drei Krisenjahre mit Corona und Ukraine-Krise nicht spurlos an einer Innenstadt im Wandel vorübergehen, sei klar.