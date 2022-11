﻿Emotionaler Abschied von der Heilig Kreuz-Kirche in Kiel

Fünf katholische Kirchen wurden in den vergangen zwei Jahren in der Pfarrei Kiel aufgegeben – die letzte Gemeinde traf es jetzt in Elmschenhagen: Heilig Kreuz feierte am Wochenende die letzte heilige Messe. Es war ein emotionaler Abschied. So geht es weiter.

Kiel. Es fühlt sich dann doch anders an, als sie erwartet hatte. Sogar feierlicher: Conny Brieske, „Mädchen für alles“ in der katholischen Gemeinde Heilig Kreuz in Kiel, teilt das letzte Mal in dieser Kirche in Elmschenhagen die Kommunion aus. Sie blickt den Menschen ins Gesicht – und sieht viele Tränen. Als eine Frau am Ende mit feuchten Augen aus der Tür tritt, presst sie ein paar Worte hervor: „Es ist nicht lustig, nach 61 Jahren als Gemeinde. Da tut so was weh“, sagt sie und verschwindet im Dunkel des November-Abends. Emotionaler Abschied von einem Gotteshaus, das seine Türen am vergangenen Sonnabend für immer geschlossen hat.

Das offizielle Dekret von Erzbischof Stefan Heße zur sogenannten Profanierung der Kirche steht im harten Kontrast dazu. „Ich warne Sie jetzt schon vor – es ist ein furchtbar nüchterner Rechtstext“, erklärt Propst Thomas Benner seinen „Schwestern und Brüdern“. In diesem Text geht es um ein „strukturelles Haushaltsdefizit“ in der Pfarrei Franz von Assisi, das zur Aufgabe von Heilig Kreuz geführt habe.

St.-Joseph-Kirche in Gaarden wird neue Heimat der Gemeinde

Es ist die fünfte Profanierung (Entwidmung) einer katholischen Kirche in der Pfarrei Kiel in den vergangenen zwei Jahren. Dazu zählten Heikendorf, Schönberg, Kiel-Pries, Kronshagen und jetzt Elmschenhagen. Der Kirchenvorstand hatte dies bereits 2017 beschlossen. Übrig sind St. Nikolaus, St. Birgitta im Ökumenischen Zentrum in Mettenhof, St. Heinrich und St. Joseph in Gaarden. Die Liebfrauen-Kirche wird gesondert geführt, da sie dem Erzbistum Hamburg gehört. St. Joseph wird ab dem kommenden Wochenende mit Beginn des neuen Kirchenjahrs auch neue Heimat der Elmschenhagener Katholiken sein.

Sie ist jetzt kein geweihtes Gebäude mehr: Die Kirche Heilig in Kiel-Elmschenhagen. © Quelle: Uwe Paesler

Doch zur letzten heiligen Messe in Heilig Kreuz haben sich noch einmal viele Gläubige aufgerafft, trotz Schneeregens draußen. „Heute ist es richtig voll“, sagt einer. Etwa 80 bis 100 Besucherinnen und Besucher haben Platz genommen auf den Bänken, viele platzieren ein Teelicht in einem Leuchter am Altar. Licht und Hoffnung solle der an diesem dunklen Tag spenden, erklärt Benner.

Der Leuchter der Kirche Heilig Kreuz begleitet die Gemeinde nach Gaarden. © Quelle: Uwe Paesler

Zwischen Licht und Dunkel – so lässt sich auch das Spannungsfeld der Gefühle der Besucher beschreiben. Von „Dankbarkeit für die vielen guten Jahre, die gemeinsamen Feste, die religiöse Heimat, das Zentrum des Gemeindelebens“ spricht Benner. Zugleich gebe es „Gefühle der Trauer über den Verlust, von Schmerz und Wehmut“.

Brigitte und Norbert Frodermann haben eine enge Bindung zu Heilig Kreuz. Das Paar hat dort vor 60 Jahren geheiratet. Dort feierte die heute 83-Jährige auch ihre Erstkommunion. Doch zum Kommunions-Unterricht habe sie damals zu Fuß nach Gaarden gehen müssen. Dass die Gemeinde nun dort unterkommt, fühlt sich für sie passend an: „So schließt sich der Kreis.“ Sie selbst besuche allerdings seit vielen Jahren St. Heinrich an der Forstbaumschule.

Traurig über den Abschied von der Kirche: Zaneta (39) und Wojciech (42) Roslanowski, die ihre drei Söhne Gabriel (7), Michael (4) und Rafael (1). © Quelle: Uwe Paesler

Nicht alle nehmen den Abschied von ihrem Gotteshaus so gefasst auf. Bedrückt wirken Zaneta (39) und Wojciech (42) Roslanowski, die ihre drei Söhne Gabriel (7), Michael (4) und Rafael (1) mitgebracht haben. „Es ist sehr traurig“, sagt die Familie, die zwei ihrer Söhne in Elmschenhagen hat taufen lassen.

Kritik an Entscheidung: „Sie nehmen uns die Heimat weg“

Als Conny Brieske, das „Mädchen für alles“, in einem sehr persönlichen Schlusswort die Entscheidung die Kirche aufzugeben kritisiert, ist der Familienvater einer von vielen, die applaudieren. „Sie nehmen uns die Heimat weg“, ruft Brieske, „man fragt sich doch, ist dieser Schritt wirklich notwendig?“

Zu den Hintergründen sagt Marco Chwalek, stellvertretender Pressesprecher des Erzbistums Hamburg: „Die Gründe liegen eher beim Priestermangel, beim demografischen Wandel – und darin, dass die Pfarreien zu wenig Geld haben, um alle Kirchen zu bedienen.“ Die Kieler Pfarrei habe seit ihrer Gründung im Jahr 2014 keinen einzigen ausgeglichenen Haushalt gehabt, „sie lebt schlicht von ihren Rücklagen.“ Auch Kirchenaustritte spielten bei den Profanierungen eine Rolle. In Kiel gab es Ende 2021 insgesamt 21191 katholische Christen.

Verhandlungen über neue Nutzung der Kirche in Kiel vor dem Abschluss

Am Ende der letzten heiligen Messe werden Kerzenleuchter, Kelch und Hostienschale in die St.- Joseph-Kirche in Gaarden gebracht. Die Heilig Kreuz Kirche in der Marienbader Straße ist nun kein geweihtes Gebäude mehr. Möglicherweise wird es verkauft. Laut Propst Thomas Benner befindet man sich in abschließenden Verhandlungen.