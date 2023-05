Er prägte seit 1993 das Leben der Katholiken in und um Kiel: Leo Sunderdiek war das Gesicht seiner Kirche an der Förde. Nun ist er im Alter von 75 Jahren gestorben.

Kiel. Leo Sunderdiek ist tot. Der Mann, der über Jahrzehnte das Gesicht der Katholischen Kirche in und um Kiel geprägt hat, starb überraschend am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren. Der emeritierte Propst, der bis 2018 die neue Großpfarrei Franz von Assisi geführt hatte, war den Gläubigen an der Förde auch in seinem Ruhestand als Priester in vielen Gottesdiensten nah geblieben.