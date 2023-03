﻿Kein Diesel mehr: Segelschulschiff „Gorch Fock“ muss Brest anlaufen

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ sollte eigentlich längst im Atlantik sein. Da es aber in der ersten Woche den Wind nur von vorne gab, wurde jetzt zum Nachtanken von Diesel außerplanmäßig Kiels Partnerstadt Brest angesteuert.

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ vor dem Auslaufen in Kiel. Die Segelausbildung konnten die Kadetten bislang nur im Hafen machen.

Kiel. Die 175. Auslandsausbildungsreise der „Gorch Fock“ hat kurzfristig einen zusätzlichen Hafen bekommen. Eine Woche nach dem Auslaufen in Kiel musste die Bark am Montag in Kiels Partnerstadt Brest einlaufen. Grund sind die schwindenden Dieselvorräte.

Die erste Woche war so, wie Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg es befürchtet hatte. Es gab fast nur Wind von vorn und kaum Chance zum Segeln. Die Folge: Der Motor der Bark musste mit aller Kraft gegen Wind und hohe Wellen anarbeiten.

Am Wochenende war dann klar, dass die bevorstehende Fahrt durch die Biskaya bis zum spanischen Hafen La Coruna nicht mehr mit den Treibstoffvorräten machbar ist.

Wenn die Tanks voll sind, geht es für die „Gorch Fock“ weiter

Deshalb gab der Kommandant am Sonntagnachmittag im Englischen Kanal den Befehl zur Kursänderung. Es ging direkt nach Brest, wo das Schiff am Nachmittag im Marinestützpunkt festmachte. Damit haben die 80 Offizieranwärter und 120 Soldaten der Stammbesatzung noch einen zusätzlichen Hafenbesuch.

Nach Meldungen aus Frankreich ist der Besuch nur von kurzer Dauer und dient rein der Nachversorgung. Wenn die Tanks voll sind, geht es weiter.

Eigentlich sah der Reiseplan erst am 3. April den Besuch im spanischen Hafen La Coruna vor. Dort sollten die jungen Frauen und Männer ihren ersten Landgang bekommen. Am 7. April ist dann der Start zur nächsten Etappe nach Cadiz geplant.

Die „Gorch Fock“ hatte am 20. März Kiel verlassen. Unter Motor war die 89 Meter lange Bark dann um Dänemark herum in die Nordsee gefahren. Beim Transit zum Ärmelkanal gab es dann ein Treffen mit der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“. Wegen der ungünstigen Winde konnte das Segelschulschiff bislang aber kaum segeln.