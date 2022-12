﻿Kein Luftfilter für Zweitklässler: Stadt Kiel lehnt Geschenk eines Vaters ab

Kiel. Darf eine Privatperson einer Schule einen mobilen Luftfilter schenken, um damit den schwerkranken Bruder eines Schülers zu schützen? Darf sie nicht, findet die Stadt Kiel und lehnte den Antrag von Philipp Schäfer jetzt ab.

Sein Sohn geht in die zweite Klasse der Hardenbergschule in Kiel. Der 44-jährige Arzt kennt seit langem das Schicksal eines Mitschülers seines Kindes: Dessen vierjähriger Bruder hat nur eine funktionierende Herzklappe. Eine Infektion mit dem Coronavirus, so schildert es auch dessen Mutter den Kieler Nachrichten, berge für ihn ein großes Risiko. Deshalb musste sein älterer Bruder im vergangenen Jahr sechs Monate zu Hause unterrichtet werden, die Schule unterstützte das selbst auferlegte Homeschooling, sendete Aufgaben zu. Die Familie wollte kein Risiko eingehen.

Philipp Schäfer aus Kiel will Luftfilter kaufen und alle künftigen Kosten übernehmen

„Doch unsere Abwägung fällt jetzt, wo das Virus nicht mehr so aggressiv ist, anders aus: Unser großer Sohn soll wieder Kontakt zu seinen Mitschülern haben“, sagt seine Mutter, die anonym bleiben möchte, um ihre Kinder zu schützen. Die Gefahr einer Ansteckung will die Familie aber trotzdem so gering wie möglich halten – und da kommen der Luftfilter und Philipp Schäfer ins Spiel.

Der Kieler beschließt zu helfen – auch weil er grundsätzlich Luftfilter in Klassenzimmern befürwortet. Er bietet an, ein mobiles Gerät zu kaufen, aufzustellen und alle künftigen Kosten wie Wartung, Versicherung und Strom zu übernehmen. „Es geht hier um die Teilhabe eines Jungen, der frei von Angst, seinen Bruder anzustecken, in der Schule sitzen soll“, sagt der Mediziner. „Und außerdem hilft es allen anderen Schülern auch, Corona ist schließlich für niemanden ungefährlich und hilft auch bei anderen Viren. Medizinisch sind Luftfilter jedenfalls keine Spinnerei.“

In der Hardenbergschule selbst stieß er mit der Idee auf Aufgeschlossenheit: „Wir standen der Sache grundsätzlich offen gegenüber, aber wir können das nicht entscheiden“, sagt der kommissarische Schulleiter Dirk Breede. Er verwies Schäfer an den Schulträger, also die Stadt Kiel.

Stadt Kiel lehnt Antrag für Luftfilter ab

Ende September stellte Schäfer deshalb einen Antrag an die Stadt. Am vergangenen Freitag erhielt er die vier Seiten lange Ablehnung der zuständigen Ämter für Schulen und Immobilienwirtschaft. Demnach, so die Begründung der Behörde, sei es weder erforderlich noch empfohlen, mobile Luftfilter in frei lüftbaren Schulräumen aus Gründen der Gesundheit und Hygiene aufzustellen. Eine Messung mit einem CO2-Messgerät habe vor Ort zudem ergeben, dass es in den Räumen ausreiche zu lüften, um eine gesunde Raumluft sicherzustellen. Die Behörde weist in dem Schreiben darauf hin: „Umluftreiniger sind kein Ersatz für eine Raumbelüftung.“

Außerdem gebe es rechtliche Fragen zur Haftung, aber auch zur Gewährleistungspflicht, die nicht abschließend zu klären seien, heißt es – und die „vermutlich nicht vollständig auf einen privaten Dritten übertragbar“ seien, selbst wenn dieser der Schule das Gerät schenken und die weiteren Kosten trage.

Schulträger fürchtet Präzedenzfall

Und nicht zuletzt befürchtet die Stadt, mit einer Zusage einen Präzedenzfall zu schaffen: Würde der Schulträger das Aufstellen gestatten, könnten andere Eltern daraus ableiten, ebenfalls in die Ausstattung der Schulen einzugreifen, teilt die Stadt Schäfer mit. Und weiter: Die gewünschte Aufstellung eines Luftfilters hätte unter dem Aspekt der Gleichbehandlung „erhebliche Auswirkungen auf die Schulgemeinschaft der Hardenbergschule“.

Bildungsdezernentin Renate Treutel sagt den Kieler Nachrichten, man habe sich die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht, mit Experten verschiedener Bereiche beraten – und anfangs sogar in Erwägung gezogen, „in dem besonderen Fall einmal alle Fünfe gerade sein zu lassen“: „Aber uns ist irgendwann im Austausch mit anderen Beteiligten klar geworden, dass das eine Dynamik gewinnt, in der es am Ende heißt: Wieso dürfen das die betuchten Eltern, aber die anderen nicht?“

Twitter: Shitstorm zieht über die Stadt Kiel

Für Philipp Schäfer ist das Kapitel mit der Absage noch nicht beendet. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf und werde mich weiter für den Luftfilter einsetzen.“ Als erstes gehe es ihm nun darum, die Geschichte öffentlich zu machen. Bei Twitter sorgte ein Tweet über die Entscheidung für einen sogenannten Shitstorm. Mehrere hundert Menschen reagierten zum Teil fassungslos auf die Ablehnung, fast eine halbe Million Menschen sahen den Beitrag.

Auch die Mutter des herzkranken Jungen hätte sich eine andere Entscheidung gewünscht. Ihr aber gibt etwas anderes nun Zuversicht: Bald stehe die nächste Herz-OP bei ihrem vierjährigen Sohn an, sagt sie, „und vielleicht wird dann auch so alles besser“.