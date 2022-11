﻿„Kein Platz für Homophobie“: Landtag SH beschließt Antrag

Gaswarnung durch Störung in Rönne Gaswarnung durch Störung in Rönne

Gas-Alarm in Kiel. Gasgeruch in der Stadt am Freitagmorgen, durch eine technische Panne, sorgte für einen Großalarm bei der Feuerwehr. Bei der Gaswarnung in Kiel war aber kein Gasaustritt festgestellt worden, nur der Duftstoff trat aus. Die Folge: Kiel stinkt nach faulen Eiern.