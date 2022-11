﻿Kein Vorsitzender: Ortsbeirat Wellsee/Kronsburg/Rönne droht Handlungsunfähigkeit

Keiner will ihn – den Posten des oder der Vorsitzenden im Ortsbeirat Wellsee/Kronsburg/Rönne. Die Konsequenz für den Ortsbeirat ist groß. Findet sich bis 24. November kein Nachfolger, muss er seine Arbeit einstellen. Damit verlören die Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Informationsmöglichkeit zu anstehenden Projekten in den Stadtteilen.

Wellsee/Kronsburg/Rönne. Das hat es in Kiel so noch nicht gegeben: Am 25. November droht der Ortsbeirat Wellsee/Kronsburg/Rönne offiziell handlungsunfähig zu werden. Damit kann das Gremium weder zu Sitzungen einladen noch Beschlüsse fassen. Der Grund: Keines der acht Mitglieder will den Vorsitz übernehmen. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Bürgerbeteiligung und für die geplanten Projekte in den Stadtteilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgelöst wurde die verfahrene Situation im Sommer durch den Abschied von Marco Outzen (SPD). Nach einem beruflichen Wechsel musste der Vorsitzende den Posten abgeben und den Ortsbeirat verlassen. Seitdem leitet der stellvertretende Vorsitzende Hans Martin Itzke (CDU) das Gremium kommissarisch. Das ist jedoch nur fünf Monate lang möglich: Ende November läuft die Frist ab. Die Personenfrage ist bislang ungeklärt.

Bis Sommer 2022 war Marco Outzen der Vorsitzende des Ortsbeirates Wellsee/Kronsburg/Rönne. © Quelle: Annette Göder

Zur November-Sitzung kamen drei von acht Mitgliedern

Die Oktober-Sitzung des Ortsbeirats hat unter Itzkes Leitung wie gewohnt stattgefunden, die November-Sitzung hingegen war nach nur wenigen Minuten zu Ende. „Wir haben auf keiner der beiden Sitzungen einen Vorsitzenden wählen können“, sagt Itzke bitter enttäuscht. Denn keiner der acht gewählten Vertreter der verschiedenen Parteien wolle den Posten – „nicht mal die letzten Monate bis zur Kommunalwahl im Mai“ – übernehmen. Ihn ärgert besonders die Tatsache, dass in der November-Sitzung nur drei Mitglieder erschienen sind – trotz der wichtigen Wahl, deren Dringlichkeit Itzke nach eigenen Worten allen vorab mitgeteilt hatte. „Mit nur drei Anwesenden waren wir nicht beschlussfähig, die Sitzung konnte nicht stattfinden“, zeigt er sich „tief enttäuscht“. Schmeißt jetzt keiner noch kurzfristig seinen Hut in den Ring und lässt sich auf einer Sondersitzung wählen, wird der Ortsbeirat handlungsunfähig. Das wäre laut Aussage eines Stadtsprechers in dieser Konstellation ein Novum für Kiel. Bislang sei immer innerhalb von fünf Monaten eine erfolgreiche Neuwahl durchgeführt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dass unsere Arbeit für die Stadtteile und die Bürger auf solche Weise endet“, macht Marco Outzen und Hans Martin Itzke fassungslos. „Ich hätte auch kommissarisch so gut es geht bis zum Mai weitergemacht“, erklärt Itzke. Aus gesundheitlichen Gründen stehe er für den Posten des Vorsitzenden nicht zur Wahl. Ähnlich gute Gründe haben die restlichen Mitglieder vermutlich auch.

„Die Ortsbeiräte sind als überparteiliche Stadtteilgremien eine wichtige Form der Bürgerbeteiligung, die in Kiel gewünscht und gewollt ist.“ Dass diese in Wellsee nicht mehr stattfinden soll, sei „peinlich für unsere demokratische Gesellschaft“, sagt Stadtpräsident Hans Werner Tovar. © Quelle: Ulf Dahl

Auch Stadtpräsident Hans Werner Tovar, zuständig für die Ortsbeiräte, zeigt sich „enttäuscht“ von der derzeitigen Situation. „Die Ortsbeiräte sind als überparteiliche Stadtteilgremien eine wichtige Form der Bürgerbeteiligung, die in Kiel gewünscht und gewollt ist.“ Dass diese in Wellsee nicht mehr stattfinden soll, sei „peinlich für unsere demokratische Gesellschaft, die stolz ist, eine solche Bürgermitbestimmung zu haben.“

Wie geht es weiter mit dem Ortsbeirat?

Der Stadtpräsident will das Gespräch mit den Mitgliedern suchen. Findet sich dabei ein Nachfolger für Marco Outzen, kann bis zum 24. November noch der Ortsbeirat selbst, danach der Stadtpräsident zu einer Sitzung einladen und eine Wahl durchführen. Findet sich keine Person, seien Gespräche mit den Ratsfraktionen eine weitere Möglichkeit, um den Posten eventuell zu besetzen. Das sei jedoch ein zeitintensiver Weg und bis zur Wahl im Mai vermutlich kaum zu realisieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger

Fakt ist: Ohne eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden ruht ab 25. November die Arbeit des Ortsbeirates. Es finden keine Sitzungen statt, es werden keine Beschlüsse gefasst, und für die Stadtteile wichtige Projekte – wie aktuell der Bau der Turnhalle in Wellsee – nicht mehr im Ortsbeirat vorgestellt. „Das ist mit einem großen Stück Intransparenz verbunden“, sagt Tovar. Um diese abzumildern, könnten informelle Veranstaltungsformate für die Menschen organisiert werden. Für Kritik, Ideen und Anregungen aus den Stadtteilen verweist die Stadt Kiel auf die App MeldeMöwe sowie das Bürgertelefon. Das ist unter Tel. 0431/901-4455 oder im Internet unter www.kiel.de (Stichwort Bürgertelefon) zu finden. Zudem seien Anfragen an die zuständigen Verwaltungsbereiche und die Dezernatsleitungen jederzeit möglich.