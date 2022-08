Die Polizei sucht Zeugen, die die 13 Jahre alte Lea-Marie aus Friedrichsort gesehen haben. Das Mädchen verschwand am Montagabend nach dem Training vom Sportplatz in Friedrichsort. Sie ist möglicherweise auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern.

Kiel. Seit Montagabend wird in Kiel ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach Lea-Marie S. aus einer Wohngruppe in Kiel-Pries jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Zuletzt gesehen wurde Lea-Marie am Montagabend auf dem Sportgelände der Gemeinschaftsschule Friedrichsort.

Dort besuchte sie ein Training, verließ das aber vorzeitig. Die Polizei geht davon aus, dass Lea-Marie einen Bus in Richtung Stadtzentrum nahm. Möglich ist, dass sie von dort aus mit einem anderen Verkehrsmittel nach Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Grenzhausen reiste.

Deshalb hofft die Polizei auf Beobachtungen von Menschen, die Lea-Marie eventuell angesprochen hat oder die ihr bei der Verwirklichung der Reisepläne geholfen haben könnten.

Die Polizei veröffentlichte dieses Bild von Lea-Marie aus Kiel. © Quelle: Polizei Kiel

Lea-Marie S. ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen

Lea-Marie S. ist aufgrund einer Erkrankung auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Sie braucht deshalb Hilfe. Eine Straftat dürfte laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Personen, die Lea-Marie gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0431/160 3333 in Verbindung zu setzen oder den Notruf 110 zu wählen.