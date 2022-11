300 Menschen demonstrieren in Kiel für freien Iran

Hochwasser an der Ostsee 1872

Hochwasser an der Ostsee 1872

Hochwasser an der Ostsee 1872 Hochwasser an der Ostsee 1872

Hans J. Kürtz ist ein leidenschaftlicher Sammler. In der Geschichte des Bildjournalismus entdeckt er in frühen Ausgaben von international gedruckten Illustrierten Abbildungen und Berichte von der großen Sturmflut an Schleswig-Holsteins Ostseeküste vom November 1872.