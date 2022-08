Sie fordern mehr Unterstützung für die Menschen, die in Afghanistan unter der Taliban leiden: 70 Menschen haben deswegen am Sonntag in Kiel demonstriert.

Kiel. Am Sonntag haben in Kiel 70 Menschen für die Aufnahme und das Bleiberecht von Afghaninnen und Afghanen demonstriert. Anlass war die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor einem Jahr. Die Demonstration startete gegen 15 Uhr am Platz der Kieler Matrosen und endete rund zwei Stunden später vor dem Landeshaus.

Zu dem Protest hatten unter anderen der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und die Seebrücke Kiel aufgerufen. Laut Polizei verlief die Demonstration friedlich.

Die Demonstranten fordern ein Abschiebungsstopp für Afghanistan für die Dauer des islamistischen Regimes. Außerdem appellieren sie an Bundes- und Landesregierung, ein großzügiges Aufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan einzurichten.

Dadurch solle auch ein schnellerer und entbürokratisierter Familiennachzug für die in Deutschland lebenden Afghaninnen und Afghanen möglich sein, die seit langem auf eine Zusage und Visum für ihre Familienmitglieder warten.