﻿Aktivisten der „Letzten Generation“ kleben sich am Ziegelteich in Kiel fest

Kiel. Die „Letzte Generation“ hat in Kiel erneut eine Klebeaktion gestartet: Am Freitagnachmittag setzten sich fünf Klimaaktivistinnen und -aktivisten auf die Straße Ziegelteich. In Höhe von Karstadt klebten sich drei von ihnen gegen 16 Uhr fest, wobei eine Person schon kurz darauf wieder von der Straße gelöst war. Durch die Protestaktion war die Fahrbahn in Richtung Förde an der Ecke Ziegelteich/Sophienblatt blockiert. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten mehrere Transparente dabei, auf einem stand etwa „Letzte Generation vor dem Kipppunkt“.

Mitten im Kieler-Woche-Trubel staute sich infolge des Protests der Verkehr. Die Polizei ist mit sechs Streifenwagen sowie der Fahrradstaffel vor Ort. Die Einsatzkräfte trafen kurz nach Beginn der Aktion ein. Eine festgeklebte Aktivistin hatten sie gegen 16.20 Uhr bereits von der Fahrbahn gelöst. Wenige Minuten später gelang es der Polizei, auch die letzte Person von der Straße zu holen.

Gegen 16.25 Uhr war eine Fahrbahn in Richtung Kieler Förde wieder frei, sodass die angestauten Autos an der Protestaktion vorbeifahren konnten. Den weiteren Verkehr Richtung Förde leitet die Polizei derzeit an der Kreuzung Ziegelteich/Hopfenstraße um.

Schleswig-Holstein will härter gegen „Letzte Generation“ vorgehen

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zuletzt nach mehreren Aktionen der „Letzten Generation“ auf Sylt und in Neustadt/Holstein eine „härtere Gangart“ gegen die Aktivisten in Aussicht gestellt. „Bei der Letzten Generation handelt es sich um Kriminelle“, sagte er. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) kündigte an, dass man unter anderem auch mit „Präventivgewahrsam“ weitere Straftaten der „Letzten Generation“ verhindern wolle.

Kritik an den Aussagen von Günther äußerte Stephanie Meyer, Landesvorsitzende des Fahrradverbands ADFC. „Dass der Ministerpräsident die Aktivisten der ’Letzten Generation’ pauschal kriminell nennt, finde ich sehr bedenklich“, sagte Meyer den Kieler Nachrichten. „Es ist Aufgabe der Justiz und nicht der Exekutive, das zu bestimmen.“

„Letzte Generation“ in Kiel will weitermachen

Auch Maik Kristen, Vorstandsmitglied des Verkehrsclubs VCD Nord, kritisierte die Landesregierung. „Der Aufwand für das verschärfte strafrechtliche Vorgehen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten wäre besser beim Kampf gegen den Klimawandel aufgehoben“, sagte er. Bei der Verkehrswende passiere beispielsweise in Schleswig-Holstein „viel zu wenig“.

Clara Trommer, Sprecherin der „Letzten Generation“ Kiel, hatte die Reaktion der Landesregierung so interpretiert, dass die Klimaaktivisten mit ihren Aktionen „offenbar einen Nerv treffen“. Natürlich sei es unangenehm, Aussagen wie die von Daniel Günther zu hören. Aber: „Diese Äußerungen sind eher ein Grund dafür, weiterzumachen.“

