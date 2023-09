Kiel: Amt für Gesundheit bewertet Badewasserqualität als ausgezeichnet

Kiel. Nicht immer war das Wetter gut in der Badesaison 2023 – aber das Wasser der Kieler Förde war stets sehr gut. Das Kieler Amt für Gesundheit hat die Badewasserqualität der Kieler Förde untersucht, die Ergebnisse bestätigten erneut die hohe Qualität der Förde als Badegewässer.

Im Bewertungszeitraum vom 22. Mai bis zum 11. September wurde das Badewasser an den Stränden Schilksee und Falckenstein, am Freibad Holtenau, am Düsternbrooker Seebad und dem Anleger Bellevue, an der Badestelle Kiellinie und erstmals auch am Strand Hasselfelde untersucht.

Badestellen in Kiel bekamen drei von drei Sternen

Alle Badestellen bekamen bei bis zu 18 Untersuchungen pro Badestelle innerhalb des Bewertungszeitraums drei von drei möglichen Sternen, was für eine „ausgezeichnete Badewasserqualität“ steht. Für die Bewertung erstellte das Amt für Gesundheit sogenannte Badegewässerprofile.

Innerhalb dieser Profile sind Informationen zu potentiellen hygienischen Verschmutzungsquellen einsehbar, die einen wesentlichen Bestandteil zur Badegewässerüberwachung liefern. Für die beobachteten Badstellen konnten laut dem Kieler Amt für Gesundheit keine relevanten Verschmutzungsquellen nachgewiesen werden.

Während und auch nach der Badesaison können Badegäste unter der Website der Stadt zum Badewasser alle aktuellen Untersuchungen und Informationen zu den jeweiligen Badestellen einsehen.

KN