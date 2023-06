﻿Arbeitsmarkt in Kiel bleibt im Juni auf stabilem Niveau

Kiel. Der Arbeitsmarkt in Kiel bleibt stabil: Die Arbeitslosenquote in Kiel lag im Juni bei 7,4 Prozent aller erwerbsfähigen Personen und damit auf gleichem Niveau wie im Mai. Im Juni 2023 waren genau 10 464 Menschen in Kiel arbeitssuchend gemeldet. Das sind 54 mehr als im Vormonat Mai und 15 mehr als im Juni 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wie wir aus den Entwicklungen vergangener Jahre wissen, ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat im Juni häufiger zu beobachten“, analysiert Hans-Martin Rump, Leiter der Agentur für Arbeit Kiel, mit Blick auf die Angebotsseite des Arbeitsmarktes.

Erstmals seit einem Jahr ist auch der Vergleich zum Vorjahr wieder aussagekräftig. In den vergangenen Monaten war die Arbeitslosigkeit meist um eine dreistellige Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das lag vor allem an den geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die erst seit Juni 2022 vom Jobcenter Kiel betreut werden und seitdem als arbeitslos im Sinne der Statistik gelten.

Arbeitsmarkt Kiel: Nachfrage nach Arbeitskräften hoch

Wenig verändert hat sich die Zahl der Menschen, die in Kiel eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt aufgenommen haben. Von Januar bis Juni waren es 2023 insgesamt 3135, im ersten Halbjahr 2022 lediglich 14 mehr. „Das stützt einerseits die These, dass wir stabile Verhältnisse auf dem lokalen Arbeitsmarkt haben, die Dynamik aber ein wenig nachgelassen hat“, sagt Rump.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften ist unverändert hoch. Im Juni wurden 613 sozialversicherungspflichtige Stellen zur Besetzung gemeldet. Das ist ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vormonat Mai.

Lesen Sie auch

Aber: Vor vier Jahren waren es 800 Stellen im Juni, auch 2022 lag die Zahl etwas höher als dieses Jahr. Rump: „Chancen sind auf dem Arbeitsmarkt unverändert reichlich vorhanden.“ Die Dynamik habe auch bei den Stellenmeldungen etwas nachgelassen.

KN