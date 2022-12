Schreckmoment im Rathaus Kiel: Im Rathausturm steckt der Aufzug auf Höhe des elften Stocks fest. Nach KN-Informationen befinden sich fünf Personen im Fahrstuhl. Die Feuerwehr kann sie erst nach mehreren Stunden aus ihrer misslichen Lage befreien.

Kiel. In Sichtweite zum Weihnachtsdorf in Kiel lief am Dienstag ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst: Fünf Mitarbeiter der Stadt saßen über Stunden im Fahrstuhl fest. Der Aufzug im Rathausturm blieb gegen 15.30/16 Uhr stecken.