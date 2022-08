Baden „oben ohne“ soll künftig in Kiels Schwimm- und Sommerbädern für alle Geschlechter möglich sein. Die Kieler Ratsversammlung stimmte am Donnerstagabend mit breiter Mehrheit für eine entsprechende Änderung der städtischen Bade- und Hausordnung.

Kiel. Das Baden „oben ohne“ soll in Kiel künftig für alle Geschlechter möglich sein. Einer entsprechenden Änderung der Badeordnung stimmte am Donnerstagabend eine breite Mehrheit der Kieler Ratsversammlung zu. In Zukunft muss demnach in den Frei- und Hallenbädern der Stadt Kiel nur noch „geeignete, mindestens die primären Geschlechtsmerkmale bedeckende Badekleidung“ getragen werden.

Bisher war in der Badeordnung von „üblicher Badekleidung“ die Rede – was in der Definition schwammig war. In der Praxis setzte es in den Schwimmbetrieben beispielsweise bei Frauen Bikinis oder Badeanzüge voraus. „Insbesondere für Frauen und Trans-Menschen ist die Änderung der Badeordnung ein wichtiger Schritt für die persönliche Freiheit und gegen Sexualisierung“, sagte Ratsfrau Svenja Bierwirth von der Fraktion der Politiker*innen. Ihre Fraktion hatte den Antrag in die Ratsversammlung eingebracht, unterstützt von den Linken.

Änderung der Badeordnung in Kiel: Zustimmung von SPD und FDP

Während der Debatte in der Ratsversammlung gab es zu dem Antrag ausschließlich positive Wortmeldungen. „Sich zur Gleichberechtigung der Geschlechter auch beim Besuch von Schwimm- und Sommerbädern zu bekennen, bedeutet, sich auch mit der Badeordnung auseinanderzusetzen“, sagte SPD-Ratsfrau Astrid Leßmann. Sie persönlich hielte Badekleidung für „unbedingt notwendig“, aber man müsse auch akzeptieren, dass andere das anders sehen.

Zustimmung zum Antrag kam auch von der FDP. „Es ist dringend an der Zeit, der Sexualisierung der Frauen entgegenzuwirken“, sagte Ratsfrau Annkathrin Hübner. Der Antrag sei ein erster Schritt, das Ansinnen zu normalisieren, dass „auch Frauen oben ohne in unseren Bädern baden dürfen“. Es gehe „im Kern um die Frage der Freiheit“, begründete Ratsherr Stefan Rudau von der Fraktion Klima, Verkehr & Meer seine Unterstützung für den Antrag.

Personal in Bädern in Kiel soll sensibilisiert werden

Die Co-Vorsitzende der Grünen Ratsfraktion, Jessica Kordouni, wies darauf hin, dass manche Menschen auch das Bedürfnis hätten, mehr anzuziehen. „Egal, ob es um Burkinis geht oder andere Anzüge“, sagte sie. Das sei nun auch möglich.

Laut dem Antrag soll nun auch das Personal der städtischen Bäder auf die Anwendung der neuen Definition geschult und sensibilisiert werden. Dadurch solle gegebenenfalls vorkommende sexuelle Belästigung oder andere Konflikte zwischen Badegästen verhindert werden.

Die Ratsversammlung nahm den Antrag mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP, SSW, KVM, Linken und den Politiker*innen an. CDU und AfD stimmten dagegen.