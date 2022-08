Nach den Sommerferien geht das Verkehrschaos vor den Schulen wieder los. Das zeigte sich am Mittwoch besonders vor der Freien Waldorfschule Kiel. Denn neben den Elterntaxis sorgen in der Hofholzallee gleich sieben Baustellen für Verkehrsprobleme.

Hasseldieksdamm. Wer mit dem Pkw morgens zur Arbeit fährt, sollte die Hofholzallee derzeit vielleicht lieber meiden. Denn neben den sieben Baustellen auf der Fahrbahn stadtauswärts sorgen jetzt nach den Sommerferien auch wieder die Elterntaxis vor der Freien Waldorfschule für Verkehrsstockungen. Ein Problem, das alle Schulen kennen.

Aufpassen ist das oberste Gebot am Lenkrad: Denn vor den Schulen herrscht morgens und nachmittags ein regelrechtes Verkehrschaos. Da ist alles dabei: Eltern, die ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule fahren und mitten auf der Straße wenden. Eltern mit Kindern im Lastenrad, die spontan vor den Autos die Fahrbahnen queren. Erwachsene und Jugendliche, die den Radweg auf beiden Straßenseiten in alle Richtungen nutzen – oder selbst im engen Baustellenbereich auf dem Gehweg fahren, auf dem etliche Schülerinnen und Schüler zu Fuß zur Schule gehen. Dazu beleben vor der Waldorfschule Busse, Lkw und der morgendliche Berufsverkehr die Szene.

Viel Verkehr herrscht zum Schulbeginn vor der Waldorfschule. Verschiedene Baustellen verschärfen die Situation derzeit und sorgen für noch mehr Verkehrsstockungen. © Quelle: Jennifer Ruske

Verkehrssituation vor der Schule ist für Kinder gefährlich

Getoppt wird das alles noch durch die Baustellen in der Hofholzallee und im Hasseldieksdammer Weg – insgesamt sieben Stück auf zwei Kilometer –, die auf der Fahrbahn stadtauswärts weitere Hindernisse darstellen. Hier wird derzeit an der Entwässerungsleitung gearbeitet, die durch einen Einschub saniert werden muss. An den Absperrbaken stauen sich die Pkw, bis der Gegenverkehr durch ist. Als echtes Hindernis erweist sich zudem ein Fahrzeug, das an einer solchen Engstelle direkt vor der Schule am Fahrbahnrand parkt.

Absteigen wäre hier angebracht: Eltern nutzen im Baustellenbereich vor der Schule mit dem Fahrrad den Gehweg – in der falschen Richtung. © Quelle: Jennifer Ruske

„Die Verkehrssituation vor der Schule ist, besonders durch die Elterntaxis, für unsere Kinder schon gefährlich“, sagt Susanne Wischhusen, Geschäftsführerin der Freien Waldorfschule Kiel. „Zum Glück ist es im Moment noch hell, schwieriger wird es im Herbst und Winter, wenn die Schülerinnen und Schüler im Dunkeln zur Schule gehen.“

Sinje Holler bringt ihre Kinder mit dem Rad zur Schule. „Ich habe keine Lust auf den morgendlichen Verkehrsstau.“ © Quelle: Jennifer Ruske

Einschulungstag: Parkplätze auf dem Schulhof geschaffen

„Ich weiß schon, warum ich die Kinder mit dem Rad zu Schule bringe“, sagt auch Mutter Sinje Holler mit Blick auf die Verkehrssituation. Dabei sei die Situation am Mittwoch ein bisschen entspannter als sonst, erzählt sie. Denn für den Einschulungstag habe die Schule vorgesorgt. „Wir haben die Eltern unserer 917 Schülerinnen und Schüler gebeten, möglichst nicht mit dem Auto zur Schule zu fahren oder die Kinder am Parkplatz vor den Bahnschranken aussteigen zu lassen. Von dort sind es nur wenige Schritte zur Schule“, sagt Wischhusen. Wer mit dem Pkw zu den drei Feiern kam, bei denen 80 Erstklässlerinnen und Erstklässler in der Schule begrüßt wurden, durfte ausnahmsweise auch auf dem Schulhof parken. „Unsere Siebtklässler haben die Fahrzeuge zu den freien Plätzen gelotst“, sagt die Geschäftsführerin. Das habe die Verkehrssituation in der Stichstraße zur Schule, wo die Elternparkplätze liegen, entschärft.

Viel Betrieb herrscht zu Schulbeginn auf der Straße vor der Waldorfschule. © Quelle: Jennifer Ruske

„Normalerweise ist ein Abbiegen aus der Straße auf die Hofholzallee morgens ein Ding der Unmöglichkeit“, erklärt ein Vater. „Deswegen fahren wir lieber Fahrrad.“ Mit dem Rad kommt auch Schülerin Alma zum Unterricht. „Mir sind die Umwelt und das Klima wichtig“, erklärt die 16-Jährige.

Schülerin Alma (16) fährt aus Umwelt- und Klimaschutzgründen mit dem Rad zur Schule. Die Verkehrssituation auf dem Weg dorthin sei oft unentspannt. © Quelle: Jennifer Ruske

Allerdings sei die verkehrliche Situation vor der Schule oft unentspannt. Das wird sich hoffentlich nach Abschluss der Sanierung der Entwässerungsleitung ein Stückweit ändern. Die Baumaßnahmen sollen die Abwasserabführung noch leistungsfähiger machen. In den vergangenen Jahren waren die Pumpstationen gerade bei Starkregenfällen immer wieder an ihre Grenzen geraten und zum Teil sogar ausgefallen, so wie 2021 in Russee. Den steigenden Anforderungen durch den Klimawandel begegnet das Tiefbauamt mit der Ertüchtigung der Abwasserleitungen im gesamten Stadtgebiet – von der Kiellinie bis Hasseldieksdamm. Wenn keine weiteren Lieferengpässe die Maßnahme behindern, sollen die Arbeiten an der Abwasserleitung im Bereich der öffentlichen Straßen etwa gegen Jahresende beendet sein.