﻿Kiel befreit Assistenzhunde von der Steuer und startet Kontrollen

Zuckerbrot und Peitsche: Die Stadt Kiel befreit Halterinnen und Halter von Therapie- und Assistenzhunden von 2023 an von der Hundesteuer. Zugleich startet die Verwaltung im neuen Jahr in drei Stadtteilen von Kiel verschärfte Kontrollen der Zahlungsmoral von Hundehaltern. Welche das im Einzelnen sind.

Eine leuchtende „Kenndecke“ weist die Havaneser-Hündin Tilli als Assistenzhund aus. Tilli hilft ihrer Besitzerin in Kiel in jeder Situation. Jetzt wird sie von der Steuer befreit.

Kiel. Die Stadt Kiel befreit Inhaberinnen und Inhaber von anerkannten Assistenz- und Therapiehunden vom 1. Januar 2023 an vollständig von der Hundesteuer. Außerdem soll für Hunde, die aus den Tierheim Kiel aufgenommen werden, zwei Jahre lang keine Steuer bezahlt werden müssen.

Zugleich startet die Stadt im neuen Jahr eine verschärfte Kontrolle der Steuerehrlichkeit von Hundebesitzerinnen und -besitzern. Einer entsprechenden Änderung der städtischen Hundesteuersatzung hat die Kieler Ratsversammlung am Donnerstagabend auf Antrag der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt.

30.000 Euro für Hundekontrollen in drei Kieler Stadtteilen

Damit hat der Rat 30 000 Euro in den Haushalt 2023 aufgenommen. Das sind die Kosten für eine externe Firma, die 2023 in den Stadtteilen Vorstadt, Gaarden-Ost und Exerzierplatz die Hundekontrollen startet. Begründung: Dort ist die Hundequote gemessen an der Zahl der Haushalte am niedrigsten. Die drei Stadtteile decken etwa 11,6 Prozent der städtischen Haushalte ab. Je nach Erfolg dieser Hundekontrollen sollen nachfolgend weitere Stadtteile entsprechend der Hundequote kontrolliert werden.

Linke wehrt sich gegen Generalverdacht

Das rief in der Ratsversammlung die Linke auf den Plan. Sie wehrt sich gegen eine Art Generalverdacht gegen Menschen in ärmeren Stadtteilen wie Gaarden. Die geringe Hundequote dort liege schlicht daran, dass die Menschen sich Haustiere nicht leisten könnten, und nicht an mangelnder Steuerehrlichkeit. Der Alternativantrag der Linken gemeinsam mit den „Politiker*innen“, Hundehalterinnen und -halter in Kiel lediglich an die Steuerpflicht zu erinnern, scheiterte aber im Rat.

So werden Therapie- und Assistenzhunde in Kiel von der Steuer befreit

Die Steuerbefreiung für Therapie- und Assistenzhunde wie zum Beispiel Blindenhunde gibt es nur auf Antrag. Therapiehunde müssen nachweislich eine zertifizierte Therapiehundeprüfung abgelegt haben und für soziale oder therapeutische Zwecke eingesetzt werden. Für Assistenzhunde muss eine Eignungsprüfung für die Zusammenarbeit der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft vorgelegt werden.

Die Hundesteuer in Kiel beträgt 126 Euro pro Jahr für den ersten Hund, 177 Euro für den zweiten, 213 Euro für jeden weiteren.