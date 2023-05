﻿Kiel: Betrunkener Mann bedroht Polizisten mit Messer

Kiel. In Russee sei am frühen Sonnabendabend, 28. Mai, ein Polizist von einem betrunkenen Mann mit einem Messer bedroht worden, so die Polizeidirektion Kiel. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Keiner der Beamten wurde verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 20 Uhr informierten Zeugen die Polizei, da sie einen offenbar randalierenden Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Reinickendorfer Straße bemerkten. Beamte des Bezirksreviers stellten fest, dass der Lärm aus einer Wohnung im Erdgeschoss kam. Statt die Tür zu öffnen, soll der Mann die Polizisten fortwährend beleidigt haben.

Polizei setzte Pfefferspray gegen Mann mit Messer ein

Als weitere Polizisten eintrafen, öffnete der 33-Jährige die Tür und bedrohte die Polizisten mit einem Küchenmesser. Sie überwältigen ihn unter dem Einsatz von Pfefferspray. Mit Ausnahme von Augenreizungen bei dem Mann kam es bei keinem der Beteiligten zu Verletzungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der erheblich alkoholisierte Mann kam in Polizeigewahrsam, wo er bis zum nächsten Tag blieb. Auf der Fahrt zur Wache sowie vor Ort soll sich der Mann weiterhin aggressiv verhalten haben und die eingesetzten Beamten bedroht und beleidigt haben. Gegen den 33-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

KN