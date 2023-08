Sie wandern jede Nacht ins Bett der Kinder und beißen zu. Bettwanzen sind hierzulande auf dem Vormarsch. Achtmal war der Kammerjäger schon in einer Kieler Wohnung, aber die Bettwanzen verbreiten sich immer weiter. Nun räumt die Vonovia Fehler ein.

Kiel. In der Nacht krabbeln die Wanzen ins Bett. Sie beißen die vier Kinder und die Mutter, bis das Blut strömt. Dann saugen sie sich satt und verschwinden in ihren Verstecken. Der Kammerjäger war schon achtmal in der Wohnung mitten in Kiel-Gaarden. Achtmal wurden Insektizide versprüht, achtmal hatte Sema Y. die Hoffnung, dass die Bettwanzen verschwinden. Doch die Tiere, die so groß sind wie Marienkäfer, sie kommen immer wieder. Immer nachts.