﻿Kiel bittet Falschparker zur Kasse: Zehn zusätzliche Kräfte schreiben Knöllchen

Mit 50 km/h über die Holtenauer Hochbrücke

Über eine der beiden Holtenauer Hochbrücken rollen seit dem Morgen wieder Autos, Schleswig-Holstein bereitet sich auf einen Warntag vor und 25 Festnahmen in der Reichsbürgerszene sorgen für Aufsehen: Was heute in Kiel, Schleswig-Holstein und der Welt wichtig ist, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.