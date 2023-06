„Lauf ins Leben“

Etwa 50 „Powersprotten“ des Brustkrebssprotten e.V. und der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft starteten am Dienstagabend an der Kiellinie zusammen mit ihrem Schirmherrn, Ministerpräsident Daniel Günther, und dem Direktor der UKSH-Frauenklinik, Prof. Nicolai Maass, zum diesjährigen „Lauf ins Leben“ und sammelten dabei Spenden.

In Schleswig-Holstein erkranken jeden Tag acht Frauen an Brustkrebs. Ihnen beizustehen und Mut zu machen – das haben sich die „Brustkrebssprotten“ auf die Fahnen geschrieben. Jetzt starteten sie in Kiel an der Kiellinie wieder ihren „Lauf ins Leben“.

