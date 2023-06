Vorsitz im Kieler Ortsbeirat Mitte: Jessica Kordouni kehrt zurück

Kiel. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, hat keine Probleme damit, irgendwo anzuecken. Nur ein Beispiel aus dem Herbst 2022: Nach einer Kartoffelbrei-Attacke von zwei Aktivisten der Klimaschutz-Protestgruppe „Letzte Generation“ auf ein Bild von Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini hatte die NDR-Rundfunkrätin und ehemalige Kieler Grünen-Politikerin, Jessica Kordouni, die Aktion verteidigt. Sie schrieb auf Twitter: „Monet und Van Gogh hätten diesen Protest gemocht. Es geht immerhin um die Schönheit dieser Welt, die sie gemalt haben und die gerettet werden muss.“

Bis zum August 2022 zählte Kordouni als Chefin der grünen Rathausfraktion zu den einflussreichsten Köpfen der Kieler Kommunalpolitik. Doch aus beruflichen Gründen legte sie ihr Ratsmandat nieder. Die 40-Jährige hatte einen neuen Job bei der Init AG für digitale Kommunikation in Hamburg übernommen, betreut dort ein Großprojekt zur Digitalisierung der Verwaltung. „Mich dort einzuarbeiten, das benötigte Zeit“, sagt sie. So viel Zeit, dass nicht genug übrig geblieben sei, um die ehrenamtliche Arbeit im Rathaus mit der angemessenen Intensität fortzusetzen.

Grünen-Politikerin Jessica Kordouni: Darum mischt sie wieder mit in Kiel

Doch nun habe sie sich „eingrooven“ können im neuen Job, sagt die gebürtige Münsterländerin, die seit 2005 in Kiel lebt. Nun sei also wieder Zeit für kommunalpolitisches Engagement. Und so kandidierte Kordouni auf Anregung der Grünen für den Vorsitz im Ortsbeirat Mitte – mit Erfolg.

Die Wahl ging am vergangenen Dienstag über die Bühne, Kordouni weilte da im Urlaub, vom Ergebnis erfuhr sie per E-Mail. „Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, in Kiel etwas zu bewegen“, so Kordouni, die ihre markante blau-grüne Frisur inzwischen gegen den Naturton getauscht hat.

Ob sie politisch wirklich „nur“ an der Basis arbeiten will? Lockt nicht vielleicht doch eine Rückkehr ins Kieler Rathaus? Kordouni muss nicht lange überlegen: „Wenn man mich fragt, ist das natürlich eine Option.“ Allerdings nicht als bürgerliches Mitglied der Fraktion: „Da passen die Sitzungszeiten nicht zu den zeitlichen Erfordernissen in meinem Job.“

KN