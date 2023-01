﻿Kiel: Darum wurde die Passage zum Holstentörn halbseitig gesperrt

Übergang von der Holstenstraße zum Holstentörn in Kiel war am Dienstag ein Slalom-Parcours.

Kiel. Slalom zum Shoppen: Wer am Dienstag von der Holstenstraße in den Holstentörn Richtung Sophienhof gehen wollte, hatte es nicht leicht: Die linke Seite in Richtung Einkaufscenter war mit einem Flatterband abgesperrt. Auf dem Boden waren kleinere Pfützen zu sehen. Auf der rechten Seite des Durchgangs waren hingegen die Schiebetüren gesperrt. Wer einkaufen gehen wollte, musste also einen kleinen Schlenker durch die Türen auf der linken Seite nehmen.

Der Übergang zum Holstentörn ist zwar in städtischer Hand, für den Betrieb und die Unterhaltung ist aber Galeria Karstadt / Kaufhof zuständig. Deren Pressestelle erklärte auf Nachfrage knapp, dass der Grund für die Sperrung "notwendige Instandhaltungsmaßnahmen" seien. Weitere Details wurden nicht genannt.

Am Dienstagabend wurde die Sperrung dann wieder aufgehoben. Die Türen bleiben jedoch weiterhin abgesperrt. Diese zeitweisen Sperrungen kamen in der Vergangenheit immer wieder vor.

Neue Öffnungszeiten bei Karstadt

Einen ganz anderen Grund haben aber die verkürzten Öffnungszeiten von Karstadt seit 2. Januar. Das Geschäft hat auf die Energiekrise reagiert und öffnet nun jeweils 30 Minuten später als bislang – montags bis sonnabends von 10 bis 19 Uhr. Grund: „Den Energieverbrauch senken und einen Beitrag für den Klimaschutz leisten“, erklärt das Kaufhaus auf einem Schild im Eingangsbereich. Andere Karstadt-Filialen in Deutschland haben aus diesem Grunde auch ihre Rolltreppen gesperrt. Das ist in Kiel aber nicht der Fall.