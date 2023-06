Bombe in Kiel-Dietrichsdorf gefunden – Entschärfung am 2. Juli 2023

Kiel. Im Poggendörper Weg in Kiel-Dietrichsdorf ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst will den Sprengkörper am Sonntag, 2. Juli, entschärfen. Dies teilten Polizei und Stadt Kiel am Mittwoch mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Einsatz müssen etwa 8200 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen bis 11 Uhr verlassen. Die betroffenen Haushalte werden ab Mittwochmorgen per Handzettel informiert. Ab 11 Uhr richtet die Polizei Straßensperren rund um den Fundort ein. Sobald sich niemand mehr im Evakuierungsbereich aufhält, soll mit der Bombenentschärfung begonnen werden.

Bombenentschärfung in Kiel: Ersatzunterkunft in der Schwentine-Mensa

Über die genaue Dauer der Arbeiten kann keine Auskunft erteilt werden. Nach Angaben von Polizei und Stadt sollten die Betroffenen jedoch mit einer mehrstündigen Evakuierung rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Während der Bombenentschärfung steht als Ersatzunterkunft die Schwentine-Mensa des Studentenwerks SH in der Grenzstraße 14 für Anwohnerinnen und Anwohner offen.

KN